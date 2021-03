« Je remercie le groupe Renault et les membres du conseil de l’Alliance de m’avoir fait confiance pendant ces nombreuses années pour la création et la mise en œuvre de Renault Digital, pour le développement et la mise en place des partenariats stratégiques et plus particulièrement pour la relance et la reconstruction du nouveau modèle de coopération de l’Alliance. Je transmets le secrétariat général de l’Alliance à Véronique, à qui je souhaite tout le succès et la réussite. » Voici le mot d’au revoir et de passation d’Hadi Zablit.

Véronique Sarlat-Depotte, nouvelle femme forte de l'Alliance

En effet, l’actuel secrétaire général de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi quittera ses fonctions au 1er avril 2021 et laissera son siège à la nouvelle promue, Véronique Sarlat-Depotte, actuellement directrice des achats et directrice générale de l’Alliance Purchasing Organization (APO). Elle reste également membre du Board of Management (BoM) du groupe au losange.



« Je tiens à remercier chaleureusement Hadi qui a su créer ce nouveau souffle au niveau de l’Alliance et qui a dirigé ces coopérations hautement stratégiques pour les trois entreprises. Son travail remarquable nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme, dotés d’un portefeuille de projets à la hauteur de nos ambitions », a déclaré Jean Dominique Senard, président du conseil opérationnel de l’Alliance et de Renault.

Coordonner les projets de Renault, Nissan et Mitsubishi

La nouvelle secrétaire générale aura pour mission de coordonner les projets majeurs, d’accélérer et d’approfondir les coopérations opérationnelles, et d’élargir les champs de développement et d’application au bénéfice des trois entreprises membres.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’EPF (École Polytechnique Féminine), Véronique Sarlat-Depotte a intégré Renault en 1989 au sein de la direction des achats. Elle y a ensuite occupé différents postes en France et au Japon au sein d’autres divisions aussi comme pour Mitsubishi et Nissan, de 2005 à 2019, où elle est devenue membre du comité exécutif du groupe Renault, renommé Board of Management le 1er janvier 2021.