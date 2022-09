Plusieurs périodes d’arrêt en 2022

Les salariés de l'usine Stellantis de Sochaux sont rentrés de vacances le mardi 16 août, après la traditionnelle coupure estivale. Mais leur reprise a été stoppée quelques jours plus tard à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Le site sochalien, qui produit les Peugeot 3008 et 5008, a en effet été contraint d'arrêter ses chaînes de montage à partir du mercredi 24 août au soir pour quatre jours, puisque des séances de rattrapage étaient programmées ce dimanche 28 août.Alors quele délégué syndical FO Éric Peultier, cité par plusieurs médias locaux, estime toutefois que la situation pourrait perdurer face à l'incertitude des approvisionnements. Depuis le début de l'année 2022, les salariés de l'usine Stellantis de Sochauxfaute de composants en nombre suffisant. Plusieurs jours d'arrêt ont ainsi été subis en mars, mais aussi plus de deux semaines entre juin et début juillet.À fin juin, une quarantaine de séances de travail avaient déjà été annulées , ce qui a empêché la fabrication de 12 000 véhicules.