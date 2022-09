L’Association nationale pour la formation automobile (ANFA) organise la 6e édition de la Semaine des services de l’automobile et de la mobilité du 30 janvier au 6 février, avec comme thème « Écouter sa passion est une force ». Destiné à présenter les métiers des services de l’automobile, qui sont plus d’une centaine à employer près de 500 000 professionnels dans 141 900 entreprises, cet événement s’adresse aux jeunes collégiens et lycéens s’intéressant au secteur et désireux de trouver une formation en cette période de choix en matière d’orientation.

« Innovants, porteurs et offrant de réels débouchés professionnels, les métiers des services de l’auto, de la moto, du camion et du vélo sont encore trop peu connus », souligne Anne Gonon, responsable de la communication de l’ANFA. Selon elle, « cette semaine de découverte se veut l’occasion de rencontres entre acteurs du secteur, organismes de formation, entreprises et jeunes en phase d’orientation ». Ainsi, elle affirme qu’« en pleine crise sanitaire, la promotion des métiers d’avenir et l’accompagnement des jeunes sont plus que jamais une priorité ».





À LIRE. L’apprentissage dans la branche des services automobiles se maintient



63 000 jeunes en formation

Pendant une semaine, sont ainsi organisés dans toute la France plus de 400 journées portes ouvertes physiques ou virtuelles, job datings, webinaires, conférences virtuelles, modules « vis ma vie » ou autres escape games dans les ateliers par les entreprises et les établissements de formation. Ceci pour permettre aux jeunes en pleine période d’orientation d’échanger avec des formateurs, apprentis et professionnels, mais aussi pour leur permettre de tester concrètement un métier à travers différents ateliers de mécanique ou de peinture sur carrosserie, mais aussi des simulations ou tout simplement la visite d’ateliers de maintenance.

Aujourd’hui, la filière propose 9 diplômes et 26 certifications de branche et compte 63 000 jeunes en formation dans un secteur qui recrute, que ce soient des ingénieurs en maintenance, des mécaniciens, des carrossiers peintres automobile, des moniteurs d’auto-école, ou encore des agents de location. Et avec le développement des nouvelles technologies, les métiers évoluent et le secteur est en plein essor. Pour Stéphane Rivière, président de l’ANFA, les formations se doivent ainsi « d’anticiper les nouveaux usages et de former des professionnels qui sauront d’adapter aux besoins de demain ».