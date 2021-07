Cette démarche s’inscrit pleinement dans la volonté gouvernementale de faire de la France le premier pays producteur de véhicules propres d’Europe (1 000 unités par an d’ici à 2025). Par ailleurs, avec la réglementation qui impose aux constructeurs d’abaisser de 37,5% les rejets de CO2 des nouveaux véhicules, il est nécessaire de développer la technologie des batteries à échelle nationale. L’ACEA appuie en la faveur d’une localisation de la production de batterie en France en communicant des chiffres édifiants : en avril 2020, l’Europe a connu une hausse de 81% des ventes de véhicules électriques.



Un partenariat avec des acteurs aux forces complémentaires

Pour accompagner leurs clients dans la transition écologique et les aider à relever les défis qui s’imposent à eux, l’Utac et Serma vont donc développer une offre complète d’essais de batteries, notamment des packs comprenant des tests de développement jusqu’à l’homologation. Notons que les moyens d’essais des deux partenaires seront déployés de façon parallèle et complémentaire (chambres CEM, chambre climatique, crash-tests, etc).



Cette initiative est également suivie par FEV France. Le 30 juin 2020, la société a annoncé l’ouverture de son nouveau centre d’essais pour batteries à Saint-Quentin-en-Yvelines (78). Il y a 10 ans déjà, Fev s’était montré précurseur en lançant des bancs batteries en France. Ainsi, via son expérience et son nouveau centre, l’entreprise compte permettre la réalisation d’essais d’une grande complexité associée à une automatisation poussée.



