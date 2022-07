Top 10 des marques sur le marché des VUL d’occasion (6 mois 2022)

Renault : 120 149 (– 9,9 %) Citroën : 71 469 (– 9,3 %) Peugeot : 70 180 (– 6,8 %) Fiat : 36 344 (– 10,1 %) Ford : 27 191 (– 7,3 %) Mercedes : 23 975 (– 5,4 %) Volkswagen : 18 896 (– 11,1 %) Iveco : 13 991 (– 6,6 %) Nissan : 9 773 (– 7,8 %) Opel : 8 587 (– 4,8 %)

Total : 429 152 (– 8,5 %)

Les modèles de moins de 1 an et de plus de 8 ans en vedette

Le marché des VUL d’occasion par tranches d’âges (6 mois 2022)

Huit modèles français dans le top 10

Top 10 des VUL d’occasion (6 mois 2022)

Renault Kangoo : 36 606 (– 7,5 %) Renault Master : 27 606 (– 5,6 %) Renault Trafic : 27 055 (– 12,4 %) Citroën Berlingo : 24 438 (– 12,9 %) Peugeot Partner : 22 668 (– 8,5 %) Fiat Ducato : 20 279 (– 2,6 %) Peugeot Expert : 16 866 (+ 2,1 %) Renault Clio : 18 125 (– 16,9 %) Iveco Daily : 13 986 (– 6,6 %) Citroën Jumpy : 13 881 (– 0,6 %)

Contrairement au marché français des VUL neufs , qui s'est replié de 24,4 % au cours du premier semestre 2022, celui des véhicules utilitaires d’occasion, qui pèse 2,3 fois plus en termes de volumes, a plutôt bien résisté. Selon les données NGC-Data®, il s’est immatriculé 429 152 utilitaires d’occasion entre janvier et juin, soit une baisse de 8,5 % comparé aux 469 083 unités recensées en première moitié de 2021.Malgré un repli de 9,9 % de ses ventes,avec une part de 28 % (soit 120 149 unités) contre 24,7 %. Derrière, Citroën (71 469 unités, – 9,3 %) et Peugeot (70 180 unités, – 6,8 %) sont au coude à coude, devant Fiat, Ford, Mercedes, Volkswagen et Iveco, qui sont les seules marques à avoir séduit au moins 10 000 clients. À noter qu’au sein du top 10 c’est Opel (– 4,8 % avec 8 587 unités) qui a le moins lâché de lest, tandis que Volkswagen a vu ses immatriculations sur le marché de la seconde main dévisser le plus (– 11,1 %).À LIRE. Marché de l'occasion. Septième mois consécutif de repli en juin 2022 Dans le détail, les VUL d’occasion âgés de 8 ans et plus sont les plus nombreux avec 228 215 transactions recensées au premier semestre 2022. Ils ont également un peu mieux résisté que la moyenne du marché avec une chute limitée à 7,9 %. La deuxième tranche d’âges la plus demandée sur le marché de la seconde main est celle des modèles âgés de 2 à 4 ans, qui représentent 52 796 unités, mais leur repli a atteint 14,2 %. Viennent ensuite les VUL d’occasion âgés de 6 à 8 ans (40 331 unités, – 8,2 %), puis ceux de 4 à 5 ans (36 718 unités, – 8,5 %).Alors que les modèles âgés de 1 à 2 ans sont ceux dont les immatriculations ont le plus plongé (11 856 unités, – 17,2 %),0 à 1 an : 25 272 (– 0,02 %)1 à 2 ans : 11 856 (– 17,2 %)2 à 4 ans : 52 796 (– 14,2 %)4 à 5 ans : 36 718 (– 8,5 %)5 à 6 ans : 33 964 (– 4,2 %)6 à 8 ans : 40 331 (– 8,2 %)8 ans et plus : 228 215 (– 7,9 %)À LIRE. Marché auto. Chute de 16,3 % à fin juin, Renault revient sur Peugeot Les grands fourgons (123 702 unités) et les fourgonnettes (104 261 unités) sont les types d’utilitaires les plus plébiscités sur le marché de l’occasion. Mais, en étudiant de plus près le palmarès des modèles ayant le plus changé de main au cours du premier semestre, il apparaît que plusieurs modèles Renault arrivent en tête de classement. Le podium est ainsi composé à 100 % de modèles du Losange, à savoir les Kangoo, Master et Trafic, tandis que la Clio dérivée de VP pointe à la huitième place.Au sein du top 10 figurent également deux Citroën (Berlingo et Jumpy), ainsi que deux Peugeot (Partner et Expert). En toute logique,les Fiat Ducato et Iveco Daily.