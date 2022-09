Top 5 des marchés de véhicules commerciaux en Europe (mai 2022)

France : 33 047 unités (– 16,8 %) Royaume-Uni : 26 104 unités (– 22,5 %) Allemagne : 24 296 unités (– 19,5 %) Italie : 18 091 unités (– 11,1 %) Espagne : 12 844 unités (– 29,3 %)

Plus de 200 000 unités manquent à l’appel

En mai 2022, les immatriculations de véhicules commerciaux (VUL, camions et bus) ont continué à se rétracter en Europe avec 167 876 unités écoulées (– 18,5 %) dans les pays de l’UE, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège et en Islande, selon les chiffres de l’ACEA. C’est donc le onzième mois consécutif de baisse. Les principaux marchés sont coordonnés, puisqu’ils suivent la même tendance. La France est à – 16,8 % avec 33 047 unités, le Royaume-Uni est à – 22,5 % avec 26 104 unités, l’Allemagne est à – 19,5 % avec 24 296 unités, l’Italie est à – 11,1 % avec 18 091 unités, tandis que l’Espagne est à – 29,3 % avec 12 844 unités.Notons queavec 134 741 immatriculations enregistrées en mai, soit une baisse de 22,6 %. Les camions de plus de 16 tonnes ont au contraire progressé de 7 % avec 25 372 unités comptabilisées, tout comme les utilitaires de 3,5 à 16 tonnes (30 149 unités, soit + 1,9 %) et les bus (2 986 unités, + 29,7 %).À LIRE. Utilitaires légers. Le marché français se contracte encore en mai 2022 Au cumul des cinq premiers mois de l’année, le volume total de véhicules commerciaux écoulés en Europe s’élève à 837 067 immatriculations, soit une chute de 20,3 %. Il manque donc 212 961 véhicules comparé aux cinq premiers mois de 2021. Et ce sont les deux marchés les plus importants d’Europe, à savoir la France et le Royaume-Uni, qui tirent les ventes vers le bas. Dans l’Hexagone, la dégringolade atteint 22,3 % avec 168 517 immatriculations recensées, tandis qu’elle s’élève à 22,4 % avec 138 030 unités cumulées outre-Manche.De même,puisque leurs ventes ont décliné de 23,5 %, à 678 150 unités. Les camions de plus de 16 tonnes (123 103 unités, – 0,6 %) et les bus (13 302 unités, + 10,1 %) naviguent en revanche dans des directions différentes.