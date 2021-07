Hausse des poids lourds de 1,1 % en juillet

Un cumul 2020 à – 28,2 % pour les utilitaires

Les statistiques cumulées de ventes d'utilitaires légers jusqu'à 3,5 t et de poids lourds en Europe ont connu, selon les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) : une stabilité en juillet, conclu à – 1 % et 204 109 VN, puis un fort recul en août, avec – 16,7 % et 139 244 VN. L'Europe automobile est ici constituée des pays de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse.Ces chiffres du marché BtoB, réuni par l'ACEA sous le vocable anglais de "commercial vehicles", méritent un distinguo par catégorie. Ainsi,ont conclu juillet 2020 avec 2 228 VN de moins qu'en juillet 2019 (soit un recul de 1,3 %, à 175 616 unités), quand août a accusé 18,7 % de baisse, correspondant à 30 540 immatriculations perdues. Au gré des deux bilans mensuels et pour ce qui concerne les "gros" marchés, soulignons, en juillet, la hausse de 15,1 % en Italie, de 7,1 % au Royaume-Uni, de 2 % en France, de 2,9 % en Espagne et de 1,7 % en Pologne. A contrario,. En août, ce top 6 a déchanté, à l'exception de l'Italie, en hausse de 4,1 %.Côtéen juillet, à 25 324 VN, a été suivie par une baisse de 13,5 % en août, correspondant à une perte de 3 010 unités en un an.. Croissance (très légère) aussi pour l'Espagne (+ 2,7 %) et le Royaume-Uni (+ 1,1 %). Les deux plus gros marchés ont fini dans le rouge : Allemagne (– 4,1 %) et France (– 3 %). En août, l'Italie toujours (+ 20,6 %), ainsi que la Pologne de peu (+ 0,9 %), furent les seul membres du top 6 à conclure le mois en hausse.De hausse, il n'en est nullement question au cumul de l'année., avec 1,485 million d'unités, soit près de 419 500 véhicules manquant à l'appel par rapport à la même période en 2019. Aucun pays n'échappe au marasme, le mieux-disant étant le Danemark (– 15,4 %), le pire score venant de Suède (– 45,7 %).Quant aux, leur retard par rapport à 2019 atteint 104 215 véhicules neufs, à 181 254 unités, soit. La Grèce, avec de très faibles volumes, peut s'enorgueillir d'une hausse de 40,1 %. C'est le seul pays dans ce cas. Certains scores du top 6 font peur : Allemagne (– 33,9 %), France (– 33,7 %), Royaume-Uni (–18,3 %), Italie (– 23,5 %). L'Espagne (– 2,1 %) et surtout la Pologne (+ 0,9 %) s'en sortent bien mieux.