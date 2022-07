Top 10 des marques de VUL en France (1er semestre 2022)

Clt Marque Immatriculations Part de marché (%) Évo 2021/2022 1 Renault 45 299 24,7 – 33,5 2 Citroën 33 170 18,1 – 11 3 Peugeot 32 960 17,9 – 24,3 4 Ford 14 255 7,8 – 17,7 5 Fiat 11 325 6,2 – 47,5 6 Mercedes 9 231 5 – 23,1 7 Iveco 7 878 4,3 – 19,7 8 Volkswagen 6 523 3,6 – 24 9 Toyota 5 343 2,9 2,8 10 Opel 4 020 2,2 – 11,9 Total 183 724 – 24,4

Bon démarrage du Renault Express

Top 10 des modèles de VUL en France (Juin 2022)

Clt Modèle Immatriculations Part de marché (%) Évo 2021/2022 (%) 1 Renault Master 3 890 13,1 15 2 Renault Trafic 3 193 10,8 0,2 3 Renault Express 2 399 8,1 225,1 4 Peugeot Expert 1 802 6,1 – 22,6 5 Iveco Daily 1 382 4,7 – 43,6 6 Citroën Berlingo 1 380 4,6 – 40,6 7 Peugeot Partner 1 370 4,6 – 49,6 8 Citroën Jumpy 1 236 4,2 – 46 9 Ford Transit Custom 1 229 4,1 157,7 10 Renault Kangoo 1 150 3,9 – 69,9 Total 36 500 – 22

Renault leader au premier semestre malgré des ventes à – 33,5 %

Le marché français des véhicules utilitaires légers s’affiche sur la même tendance baissière que celui de la voiture particulière , que ce soit en juin 2022 ou au cours de l’ensemble du premier semestre. Selon les données NGC-Data®, 36 500 immatriculations ont été enregistrées en juin 2022, soit une baisse de 22 % comparé à juin 2021.Largement en tête du classement avec 12 907 unités recensées, soit 35,4 % de part de marché,Peugeot (2avec 5 489 unités, 15 % du marché) plonge de 25,9 %, Citroën (3avec 4 573 unités, 12,5 % du marché) s’affiche à – 37,6 %, tandis que Fiat (5avec 2 018 unités, 5,5 % du marché) dévisse de 53,1 %. Au contraire, Ford (4avec 2 737 unités, 7,5 % du marché) a vu ses immatriculations mensuelles progresser de 10,1 %.À LIRE. Marché auto. Chute de 16,3 % à fin juin, Renault revient sur Peugeot La performance de Renault s’explique notamment par le bon démarrage commercial du nouvel Express, qui s’est écoulé à 2 399 exemplaires, ce qui le propulse en troisième position des véhicules utilitaires légers les plus vendus au mois de juin. En plaçant également les Master (3 890 unités, + 15 %) et Trafic (3 193 unités, + 0,2 %), Renault réalise donc le tiercé gagnant sur le sixième mois de l'année, malgré la débandade du Kangoo (10avec 1 150 immatriculations, soit – 69,9 %).C’est le cas de l’Iveco Daily (– 43,6 %), mais aussi des modèles appartenant au groupe Stellantis : Peugeot Expert (– 22,6 %), Citroën Berlingo (– 40,6 %), Peugeot Partner (– 49,6 %) et Citroën Jumpy (– 46 %).À LIRE. Marché automobile. Les ventes par canal au premier semestre 2022 Sur l’ensemble du premier semestre, les performances des leaders se révèlent néanmoins tristement homogènes.Deuxième avec 18,1 % du marché, soit 33 170 immatriculations, Citroën s’affiche à – 11 %. Sur la dernière marche du podium, Peugeot a immatriculé 32 960 véhicules utilitaires légers (– 24,3 %), soit une part de marché de 17,9 %.Au sein du top 10, c’est Fiat Professional qui réalise la plus mauvaise performance avec 11 325 unités enregistrées, soit – 47,5 %, tandis qu’un seul constructeur s’affiche dans le vert : Toyota avec 5 343 unités (+ 2,8 %).