L’équipementier Valeo va bénéficier d’un financement de 600 millions d’euros de la part de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour ses projets de recherche en matière de réduction d’émissions de CO 2 et de sécurité active, principalement menés en France, mais aussi en Allemagne, en République tchèque ou en Irlande. La BEI, spécialisée dans le financement de projets permettant de mieux respecter l’environnement, versera un premier prêt de 300 millions d’euros d’ici à mai 2022.

Cette somme permettra à Valeo d’avancer sur ses recherches en matière d’électrification et d’amélioration de la performance énergétique des véhicules, que ce soit les systèmes 48 V, de refroidissement des batteries, ou encore de confort thermique plus économes en énergie. Elle servira également à financer des systèmes d’assistance à la conduite, de conduite autonome, ou encore d’éclairage et d’essuyage intelligents. Ces domaines sont en effet jugés par Valeo comme porteurs des plus forts potentiels de croissance.





1,4 milliard d’euros sur quatre ans