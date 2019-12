A la veille de sa traditionnelle Journée investisseurs du mardi 10 décembre 2019, Valeo a tenu à dévoiler quelques chiffres en amont, confirmant sa stratégie de leader dans l’électrique et la conduite autonome. « Dans un environnement plus difficile qu’escompté, notamment en 2019, avec une production automobile inférieure de 11,4% par rapport aux hypothèses retenues lors du précédent plan, Valeo entend combiner ainsi croissance et résilience et se focaliser sur l’amélioration de sa profitabilité et de sa génération de cash-flow libre d’ici à 2022 » a-t-on pu lire dans un communiqué.

Améliorer sa profitabilité

En effet, en appui de ses systèmes d’électrification et d’aides à la conduite développés, l’équipementier automobile français entend augmenter son chiffre d’affaires de 5 points au-dessus de la croissance de la production automobile mondiale. Et, il compte aussi améliorer sa marge Ebitda* et atteindre plus de 15% de son CA en 2022. Son taux de profitabilité atteignait 12,6% en 2018. Puis, à partir de ces résultats positifs, Valeo pense accroître sa génération de cash-flow libre à un niveau compris entre 1,3 et 1,5 milliard d’euros sur la période 2020-2022, ce qui correspondrait à doubler ses flux nets de trésorerie des activités opérationnelles** par rapport à la période 2017-2019.

Selon Jacques Aschenbroich, président-directeur général de Valeo, « en 2017, nous avions annoncé clairement notre stratégie d’innovation et notre volonté d’investir de façon significative dans de nouvelles plateformes technologiques. Ces investissements - que nous avons poursuivis malgré un marché automobile en retournement - sont maintenant réalisés : ils nous ont permis de transformer en profondeur notre portefeuille de produits et de renforcer notre position de leader dans l’électrification et les Adas, les deux segments du marché automobile qui connaîtront la plus forte croissance dans les années à venir. Ces plateformes technologiques nous confèrent un avantage compétitif en créant d’importantes barrières à l’entrée. Elles nous permettront d’augmenter significativement notre contenu moyen par véhicule et renforceront notre résilience dans un marché incertain, tout en réduisant nos dépenses de R&D et nos investissements en pourcentage de chiffre d’affaires ».

Valeo s'est détourné du diesel

L’équipementier va donc surfer sur l’opérabilité ou le déploiement en cours de 12 plateformes technologiques, qui accompagneront le lancement de véhicules phares de certaines marques ou incarneront le virage de l’électrification ou de la conduite autonome de Valeo (élargissement de gamme de produits, de moteurs, le 48 volts, etc). Sachant que le groupe industriel s’est « progressivement retiré du marché du diesel qui ne représente plus qu’environ 1% de son chiffre d’affaires »...

Les Journées investisseurs Valeo 2019 dévoileront ainsi ces 12 plateformes, expliqueront la transformation du groupe et décriront les opportunités de croissance, l’organisation et l’efficacité opérationnelle pour finir sur la présentation des objectifs financiers à horizon 2022.



*L'Ebitda correspond à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

**après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.