La production des systèmes électriques destinés à l’hybridation légère des véhicules a commencé sa phase de montée en puissance dans l’usine Valeo d'Etaples-Abbeville et elle devrait assez rapidement représenter la majorité du plan de charge du site.« Nous sommes en train de dédier des lignes aux systèmes 48 volts et en 2021, on estime que deux tiers du chiffre d'affaires de l'usine sera réalisé avec ce type de machines, 12V et 48V », précise, vice-président Innovation et Développement scientifique du groupe Valeo.L’usine d’Etaples-Abbeville, qui produit huit millions de machines par an et emploie quelque 1800 collaborateurs, est l'un des sites les plus importants du groupe. En 2021, son chiffre d'affaires devrait atteindre 900 millions d'euros environ.D'une manière générale, le site symbolise le choix industriel que Valeo a fait pour mettre en avant "des systèmes 48 volts, adaptés aux modèles électriques ou hybrides rechargeables selon les configurations, mais surtout économiquement abordables et pertinents pour les enjeux clés des mobilités urbaines", dixit, directeur marketing R&D de Valeo (Systèmes de propulsion).« Nous estimons que cette hybridation légère fera valoir une pénétration de l’ordre d’un quart du volume des ventes annuelles automobiles mondiales en 2026 », souligne Guillaume Devauchelle, évoquant un volume supérieur à 25 millions de véhicules (selon les modélisations actuellement retenues), se déclinant comme suit : 21 millions en 48 volts pour les voitures de taille intermédiaire ou conséquente et 6 millions en 12 volts pour les citadines.En clair, Valeo ne mise guère sur le scénario d’une bascule rapide vers les solutions 100% électriques : « L'hybridation légère n'est pas une solution qui apparaît et qui disparaît, mais qui demeure jusqu'à un horizon prévisible ». De surcroît, les modules 48 volts peuvent être appliqués à des options 100% électriques, le démonstrateur e-City en attestant.En outre, Valeo est attentif aux choix technologiques actuellement pris en Chine, premier marché mondial, y compris pour les alternatives électriques. « La Chine est aujourd'hui le pays des véhicules électriques légers à propulsion 48V. Beaucoup de constructeurs chinois ont signé, c'est une forte tendance de marché », assène Guillaume Devauchelle.(avec Reuters)