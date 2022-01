C’est la quatrième édition de Viva Technology et Valeo compte parmi les partenaires d’envergure de la première heure de l’événement. Un biais pour affirmer son évolution vers le statut de tech company, au-delà ses activités d’équipementier traditionnel.Comme de coutume,, président directeur général du groupe, sera présent via une intervention sur le pilotage des évolutions à l’œuvre dans le domaine des mobilités. Le carré ACES (A pour « autonomous », C pour « connected », E pour « electrification » et S pour « shared ») va redéployer sa géométrie, sachant que comme nombre de ses concurrents, Valeo couvre ces différents périmètres, même si la mobilité partagée lui est encore un peu plus lointaine.Par ailleurs, Valeo présentera pour la première fois en France, après un reveal au CES de Las Vegas, le Voyage XR, une expérience pour embarquer virtuellement ses proches ou d’autres passagers dans un véhicule. Un exercice technologique prospectif mis au service de la communication du futur. On trouvera aussi le cockpit qui adapte ses fonctions et ses prestations aux passagers et à leurs besoins spécifiques en temps réel, un module développé avec Sensum, spécialiste de l’empathie artificielle. Localisation de Viva Technology oblige, Valeo déploie aussi son dispositif de cartographie dynamique de la qualité de l’air à Paris via une flotte d’une vingtaine de véhicules bardés de capteurs. Sans mauvais jeu de mots, on peut dire que c’est dans l’air du temps et que cette offre est destinée aux collectivités. En gardant à l’esprit que la concurrence est déjà âpre dans ce domaine.Enfin, Valeo renouvelle l’inévitable Lab Automotive Tech, qui accueille une trentaine de start-up, avec une articulation thématique ternaire : « Proposer de nouveaux services de mobilité », « Révolutionner l’expérience utilisateur », « Développer de nouvelles solutions pour la gestion de flotte ». Cet espace est aussi exploité par le département des RH pour collecter des CV d’étudiants dans différents secteurs (IA, sciences de la data, robotique…).