Tanger Automotive City poursuit son expansion et a ainsi été le lieu d’une nouvelle inauguration de site industriel de Valeo, qui en fait écho via un post sur les réseaux sociaux. Déjà implanté sur place depuis 2017, pour la production de systèmes d’éclairage et d’essuyage, le nouveau site sera dédié à la fabrication de systèmes thermiques et de systèmes d’aide à la conduite.La superficie totale du lieu est de 137000 m², dont actuellement plus de 40000 m² pour la production. Par ailleurs, 1000 embauches, dans différents domaines et spécialités, sont programmées d’ici la fin de l’année.Aux côtés de, ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc, était présent, président directeur général de Valeo. Il a souligné l’écoute des autorités marocaines, ainsi que la qualité de la main-d’œuvre dans le pays. Si l’activité est encore modeste dans la région, l’équipementier mise sur l’essor programmé des constructeurs pour parvenir, à terme, à un chiffre d’affaires significatif, le montant d’un milliard d’euros ayant été avancé.