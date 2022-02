Valeo maintient ses objectifs annuels

Après avoir essuyé des pertes à hauteur de 1,21 milliard d’euros au 1semestre 2020, Valeo affiche une bien meilleure santé au 1semestre 2021. L’équipementier a enregistré un chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros, en hausse de 27 %, ainsi qu’unet une marge d’EBITDA à 13,4 % du chiffre d’affaires.Pourtant, la direction de Valeo indique dans un communiqué que son activité « a été affectée par la pénurie en composants électroniques », ce qui a pénalisé « la chaîne d’approvisionnement et les plannings de production » de ses clients.À LIRE. Saga Valeo. La couleur de l’innovation durable Jacques Aschenbroich, P-DG de Valeo, estime avoir « surperformé la production automobile de plus de 10 points dans chacune des régions par rapport au 1semestre 2019 », grâce au « positionnement unique » de son entreprise dans les domaines de l’électrification et des aides à la conduite.Malgré la pénurie de composants électroniques, la hausse du prix des matières premières et une production automobile « plus faible que prévue »,soit un chiffre d’affaires de 18,2 milliards d’euros et un EBITDA de 13,4 %.