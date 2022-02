Une prévision maintenue à 18,2 milliards d’euros en 2021

Après une année 2020 compliquée, Valeo retrouve son rythme de croisière. Au cours du premier trimestre 2021, l’équipementier français a réalisé un chiffre d’affaires de 4,67 milliards d’euros, soit une hausse de 4 % (mais 8 % à taux de change constant) par rapport à 2020. C’est proche des 4,84 milliards enregistrés sur les trois premiers mois de 2019, quand la pandémie n’avait pas encore commencé.Dans un communiqué, Valeo souligne qu’« après la baisse d’activité liée à la crise sanitaire,lui permettant d’atteindre au premier trimestre 2021 un chiffre d’affaires proche de celui du premier trimestre 2019 ».À LIRE. Saga Valeo. La couleur de l’innovation durable Valeo réalise environ 50 % de ses ventes sur les marchés européen et africain, où son chiffre d’affaires a baissé de 7 % sur la première monte au cours du premier trimestre. Il montre ainsi une meilleure résistance du secteur de l'équipement que de la production automobile. Au contraire,Le chiffre d’affaires de l’équipementier français a été tiré par la vente d’équipements d’assistance à la conduite et d’éclairage destinés à des modèles comme les Ford F-150 et Audi A3, ou encore par la vente d’éléments de moteurs électriques. Pour l’ensemble de l’année 2021, Valeo prévoit toujours de réaliser un chiffre d’affaires de 18,2 milliards d’euros, contre 16,2 milliards en 2020 et 19,24 milliards en 2019, en partant de l’hypothèse que la production automobile mondiale connaîtra une croissance de 10 %. L’entreprise estime que la pénurie de puces et la hausse du prix de certaines matières premières auront des conséquences limitées à 80 millions d’euros sur son activité.