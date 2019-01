En novembre dernier, Ford annonçait la signature d’un partenariat avec la chaîne américaine de grande distribution Walmart afin d'expérimenter la livraison autonome de produits alimentaires aux Etats-Unis. Il y a quelques jours, c’était au tour de General Motors d’annoncer une association avec la start-up DoorDash , afin de tester la livraison de repas ou de courses à domicile via des voitures autonomes. Cruise Automation, la division du groupe GM spécialisée dans la navigation autonome, va mener le programme pilote en mars prochain à San Francisco.En marge du salon CES de Las Vegas, Valeo a annoncé la signature d’un accord de coopération stratégique dans le domaine de la livraison autonome du dernier kilomètre avec Meituan,. L’équipementier français annonce qu’il fournira des pièces, notamment des systèmes de motorisation électriques, d'éclairage et de gestion thermique ainsi que des capteurs.« Valeo conduit les trois bouleversements que traverse actuellement l'industrie automobile : l'électrification des véhicules, les véhicules autonomes et connectés et la mobilité digitale. Nous sommes convaincus que nos technologies et produits innovants constituent une bonne solution pour la plate-forme de livraison autonome de Meituan, de même que pour les véhicules de tourisme et commerciaux. Par ailleurs, ce partenariat répond également à la demande sans cesse grandissante de mobilité verte et intelligente », déclare Jianmin Gu, Chief Technology Officer chez Valeo en Chine.