Valeo va effectuer un nouvel investissement en République tchèque pour construire une nouvelle usine, à Rakovnik, où il dispose déjà d’une base industrielle. Le site sera dédié aux panneaux de commande et aux capteurs nécessaires au bon fonctionnement des Adas. Selon le bureau « Business France » de Prague, l’investissement porte que plus de 30 millions d’euros et le site pourrait être opérationnel début 2019 pour un ramp up au long de cette année. La capacité de production de l’usine sera de 15 millions de capteurs soniques et de 7 millions de caméras.Valeo est déjà bien implanté en Tchéquie, avec quatre sites de production et centre de R&D pour un total de quelque 4 500 collaborateurs. Notons que le centre de recherche et de développement a été créé en 2002 et a récemment fait l’objet d’une extension. Désormais, sur 9 000 m², il emploie 700 personnes notamment spécialisées dans les systèmes d’air conditionnée le véhicule autonome.