Popularisée dans le secteur automobile par les recherches sur l’autonomisation de la conduite et par l’essor des Adas, la technologie du Lidar (light detection and ranging), qui permet de mesurer une distance à partir d’un rayon laser émis sur un objet ou dans l’atmosphère, est appelée à se développer, même si elle compte un célèbre détracteur en la personne d’, dirigeant de Tesla.Toujours est-il que Valeo indique avoir enregistré 500 millions d’euros de prises de commandes de son offre de Lidar (Scala laser scanner). « Les 500 millions d'euros de prises de commandes auprès de quatre grands groupes automobiles mondiaux vont probablement, à la fin, représenter un milliard ou un milliard et demi d’euros de business récurrent », précise, directeur du pôle systèmes de confort et d'aide à la conduite du groupe, avant d’ajouter : « Ce sont des business dont le cycle de vie va courir jusqu'en 2024-2025 ». D'une manière générale, Valeo compte produire un milliard de capteurs (ultrasons, caméras, radars et lidars) au cours des cinq prochaines années, soit autant que sur les 25 années précédentes, tout en prenant en compte que ce marché est de plus en plus concurrentiel.Rappelons que l’état français contrôle désormais 7,34% du capital de Valeo, via BPI France, qui est passé de 2,99% du capital à 5,2%, et la Caisse des dépôts (2,14%). L’idée est d’accompagner Valeo dans la durée, sachant que le groupe a dû faire face à des turbulences sur les places de marché et qu’il a dû se résoudre à sortir du CAC 40 à la fin du mois de juin.(avec Reuters)