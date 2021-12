A l’heure où les véhicules diesel subissent de plein fouet les restrictions de circulation en ville, l’augmentation des taxes sur le carburant, ou encore la réduction drastique de l’offre en neuf, ce type de motorisation ne représente aujourd’hui plus que 34,5 % du mix de ventes de véhicules neufs au premier quadrimestre 2019, contre encore 72,9% en 2012. Pourtant les deux tiers du parc français roulent toujours au gasoil, soit environ 21 millions d’unités. Pour les possesseurs de diesel, en particulier les plus récents, l’inquiétude est donc légitime quant aux perspectives de revente de leur véhicule et à la valeur de celui-ci. Et ce, d’autant plus que certains médias spécialisés ou généralistes ne se privent pas de marteler que « le Diesel ne vaut plus rien », au risque de générer une prédiction auto-réalisatrice !

L’étude de l’évolution des prix, un exercice périlleux

Aussi, le Groupe Argus a souhaité trancher la question, en mobilisant son historique de données exclusives de transactions de concessionnaire à particulier pour observer l’évolution des prix de vente réels. Avec un premier constat qu’il est indispensable de partager : suivre l’évolution des prix moyens dans le temps sur des biens aussi hétérogènes que les automobiles d’occasion ne saurait constituer une méthode d’analyse robuste. En effet, l’observation montre que la composition du parc français évolue d’année en année, avec une montée en puissance des segments supérieurs et des carrosseries type SUV, plus chers à l’achat comme à la revente. Aussi conviendrait-il de comparer segment à segment, mais là encore les chiffres sont têtus : conséquence logique du retour des petits rouleurs vers les motorisations essence ces dernières années les Diesel se montrent de plus en plus âgés et kilométrés, donc logiquement moins chers. D’où la nécessité de comparer les valeurs segment à segment, sur des âges et kilométrages comparables. Mais même à ce niveau de détail, les résultats risquent d’être biaisés par la qualité de l’échantillon observé, avec en particulier des effets de mode sur certains modèles, le vieillissement de certaines gammes, ou encore de la présence croissante des finitions supérieures, qui peuvent influer à la hausse ou à la baisse sur la moyenne.

En somme, l’analyse de l’évolution des prix ne s’improvise pas, et constitue un exercice statistique complexe et hasardeux. D’où l’idée de faire appel aux équipes « Données et modélisation » du Groupe Argus, qui ont mis au point une méthodologie robuste fondée sur l’analyse de l’évolution de la moyenne de la Valeur Argus Transactions® depuis 24 mois, sur un panier hétérogène de 130 véhicules « théoriques » parmi les plus courants sur chacun des 3 segments représentant le cœur du marché VO, âgés d’exactement trois ans et dotés d’un même kilométrage propre à chaque segment. Retrouvez à la suite de cet article le détail de notre méthodologie.

Citadines et SUV familiaux : le Diesel fait de la résistance

Sur le segment des polyvalentes (Renault Clio, Peugeot 208, Volkswagen Polo, Opel Corsa, Ford Fiesta…), le kilométrage de référence retenu est de 46.000 km pour 3 ans. L’analyse repose sur 162.000 transactions observées par l’Argus, et montre que sur les deux dernières années, les valeurs de vente des motorisations diesel restent largement supérieures à celles de leurs homologues essence, même si l’écart tend à se resserrer : de 872€ en mai 2017, cette différence est passé à 446€ en mai 2019.

Une bonne santé plutôt surprenante pour le diesel, sur un segment pourtant souvent voué à rouler en ville. "Le segment des polyvalentes a effectué sa transition vers l’essence depuis longtemps, avec à peine 19% des ventes VN en diesel en 2018, et encore bien moins en 2019", explique Olivier Brabant, expert valorisation à l’Argus. "Les polyvalentes diesel de 3 ans ne représentent désormais plus qu’une minorité des échanges sur ce segment, celles qui restent répondent à des besoins bien précis de gros rouleurs à petit budget, et trouvent facilement preneur ", ajoute-t-il.

A noter que depuis 2 ans, l’inflation constatée sur ce segment, quel que soit le carburant, met en lumière la montée en gamme spectaculaire opérée parmi les polyvalentes : de voitures urbaines et basiques, les Clio, Polo ou autres Fiesta se sont muées en véritables petites routières suréquipées, dont les dimensions, puissances, poids et tarifs rivalisent souvent avec ceux des berlines familiales d’il y a 20 ans.

Sur le segment des SUV familiaux (Nissan Qashqai, VW Tiguan, Peugeot 3008, Renault Kadjar, etc), la bonne tenue des Valeur Argus Transaction® des motorisations diesel est encore plus marquée, et la différence entre les deux carburants tend même à s’accroitre depuis un an : portant sur 36.200 transactions, l’analyse met en évidence, à 3 ans et 60.000km, un écart de +1.119€ (7%) en faveur des SUV carburant au gasoil.

Un constat qui ne surprendra pas les acheteurs récents de SUV essence, souvent déçus par la consommation de leur véhicule : poids élevé, aérodynamique défavorable, et usage intensif sur route ou autoroute ne font en effet pas bon ménage avec des petits moteurs essence turbocompressés. A tel point que 28,8% de ces automobilistes ayant acquis un SUV essence ces 3 dernières années seraient prêts à repasser au diesel, comme nous l’avions constaté dans un sondage mené en mai dernier.

Compactes : le diesel tousse

Toutefois, un segment semble échapper à ce constat : celui des compactes telles les Renault Mégane, Peugeot 308, Volkswagen Golf et autres Ford Focus. Pour cette catégorie, notre analyse repose sur près de 60.000 transactions, et met en évidence une chute nette des Valeur Argus Transaction® sur les VO diesel de 3 ans et 66.000km, ces 24 derniers mois : de 15.080€ en mai 2017, cette valeur moyenne est tombée à 14.531€ en mai 2019, au point que l’écart avec leurs homologues essence n’excède plus 583€. Et ce, malgré un léger rebond fin 2018. Les véhicules essence, quant à eux, voient leurs prix de vente progresser nettement.

La Valeur Argus Transactions®



Pour enrichir son offre de valorisation de véhicules, l’Argus lance en 2012 la Valeur Argus Annonces® et la Valeur Argus Transactions® : deux valeurs de marché complémentaires à la Cote Argus®, établies à partir de traitements statistiques de plus d’1,5 millions de données qualifiées principalement issues de Planet VO® et Cardiff VO®. L’achat de données d’annonces (près de 900.000 annonces publiées chaque jour en France) complète le dispositif.



Grâce à une approche statistique inédite et brevetée, l’algorithmie exclusive de la Valeur Argus Annonces® et la Valeur Argus Transactions® permet de reconstruire le prix de transaction attendu pour n’importe quel véhicule, en décomposant l’objet en une multitude d’éléments constitutifs de sa valeur : caractéristiques techniques, conditions de marché, historique, etc. Chacun d’entre eux se voit alors attribuer un montant propre en fonction des vraies transactions observées par l’Argus, la somme de ces composantes permettant de recomposer le prix de vente le probable.



Disponible sur pro.largus.fr, PlanetVO²® et CardiffVO® et pour la quasi-totalité des véhicules d’occasion de 6 mois à 10 ans, la Valeur Argus Annonces® et la Valeur Argus Transactions® offrent à nos clients et partenaires professionnels une possibilité nouvelle de mieux estimer, gérer, annoncer et revendre leurs VO, même récents.





Notre méthodologie



- Sur chacun des 3 segments les plus représentés sur le marché VO (Polyvalentes, compactes, SUV familiaux)

- sur chaque année d’apparition du modèle (phase) de 2013 à 2016

- sur chaque carburant considéré (essence ou diesel)



Nous avons sélectionné de manière automatique 5 « OID véhicule » (unité « marque – modèle – génération – phase – motorisation/boite – finition » telle que définie au catalogue neuf du constructeur) parmi les unités les plus représentées dans le Datamart Argus, de telle manière que les 5 unités soient toutes d’une marque différente.



Soit un total de 130 OID véhicule, correspondant à un total de 253.000 transactions observées et analysée par l’Argus.



Pour chacun de ces 130 véhicules, nous avons calculé la Valeur Argus Transactions® à 3 ans et

- 46.000 km pour les polyvalentes

- 60.000 km pour les SUV familiaux

- 66.000 km pour les compactes

Un choix de kilométrage correspondant à la moyenne constatée par l’Argus en France pour les véhicules de cet âge dans chacun de ces segments, tous carburants confondus.



Nous avons pris le parti d’analyser le même kilométrage, sur les essence comme sur les diesel, et ce, pour les raisons suivantes :

- la question de la longévité résiduelle d’un moteur ne se pose pas à 3 ans, mais plutôt au-delà de 200.000km

- à seulement 3 ans, la différence constatée entre les médianes des kilométrages parcourus par les véhicules essence et diesel ne correspond qu’à quelques milliers de km d’écart, pas suffisamment pour impacter significativement la perception de la valeur d’usage pour un acheteur

- Les gros rouleurs restent fidèles au diesel : les véhicules anormalement kilométrés roulent majoritairement au gasoil, et un acheteur susceptible d’acquérir un véhicule au kilométrage très élevé sera de toutes façons restreint à une offre quasiment 100% diesel.



Cette Valeur Argus Transactions® à 3 ans a été calculée dans le passé à partir des données archivées par l’Argus afin de reconstituer l’évolution du prix de marché passé de ces véhicules de 3 ans, et ce de manière bimestrielle entre le 1/05/2017 et le 1/05/2019.



Une conclusion qui n’étonne guère Olivier Brabant : "Il s’agit là de la conséquence logique d’un marché inondé de véhicules diesel, pour lesquels les potentielles restrictions de circulation sont trop pénalisantes pour des acheteurs en quête de véhicules bons à tout faire" A l’inverse du segment inférieur des polyvalentes, celui des compactes n’a pas terminé sa transition vers l’essence, et le diesel représentait encore plus de 45% des ventes sur neuves sur le segment en 2018. «il faudra encore plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de retrouver une situation assainie », poursuit notre expert. D’ici là, les propriétaires de compactes récentes carburant au gasoil ont plutôt intérêt à conserver leur véhicule, quitte à différer leur projet d’achat de quelques mois, afin de minimiser le risque de perte à la revente.