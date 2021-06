En janvier 2019 déjà, une première collaboration avait été créée entre Ford et Volkswagen pour le développement d'utilitaires légers et de pick-up. Et d’autres projets étaient alors à venir.Ce sont Herbert Diess PDG de Volkswagen et Jim Hackett PDG de Ford qui ont annoncé la nouvelle lors d’une conférence de presse commune à New-York (Etats-Unis). Trois programmes ont été esquissés :, une société de plateforme de véhicule autonome et filiale de l'américain (qui serait la première à proposer des plans de déploiement commerciaux de technologies autonomes en Europe et aux Etats-Unis) par le biaisdont 1 milliard est financé directement. Le reste, soit 1,6 milliard, serait fourni via la start-up de VW dédiée à la conduite autonome AID, qui compte 200 employés travaillant pour le groupe allemand. Mais dans le cadre de cette transaction, Volkswagen rachètera également des actions Argo AI à Ford d’une valeur de 500 millions de dollars sur trois ans. Ford en investira 600 millions, ainsi que d’autres partenaires, pour une valorisation complète à terme de plus de 7 milliards de dollars. Volkswagen et Ford intégreront de manière indépendante et équitable le capital d'Argo AI pour soutenir leurs initiatives respectives dans les véhicules autonomes.>> Lire aussi Volkswagen resserre ses liens avec Ford . Il prévoit aussi de livrer plus de 600 000 véhicules MEB sur ce continent sur une période de six ans. Un second modèle Ford pourrait être lancé simultanément puisque des discussions seraient déjà en cours. Volkswagen fournira les pièces et composants MEB dans le cadre de la collaboration. Rappelons que ce dernier a conçu cette plateforme en 2016 sur fond de 7 milliards d’euros investis : l’objectif est d’y fabriquer plus de 15 millions de voitures pour le seul groupe VW au cours de la prochaine décennie.: il est notamment sur la bonne voie pour livrer, pour chaque marque, des véhicules utilitaires légers, fourgonnettes commerciales et camions sur les principaux marchés mondiaux avec un démarrage dès 2022, soit en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du sud. Le partage des coûts de développement étant la priorité pour générer des synergies significatives.>> Lire aussi Ford et Volkswagen dévoilent les contours de l'alliance dans les VUL