Début avril 2020, au plus fort de la crise sanitaire, il était légitime de se poser cette question : la transition énergétique et le virage en faveur des voitures électriques ne risquent-ils pas de prendre du retard ? La réponse des constructeurs et des pouvoirs publics ne s’est pas fait attendre : on continue et on accélère. Même si le degré d’urgence est moindre, la question peut aussi se poser pour les véhicules autonomes. Faut-il s’attendre à un arrêt ou à un report des projets et collaborations ? Un premier élément de réponse est venu, en juin, donner la tendance, avec l’annonce de l’interruption de la coopération, conclue en 2019, entre Daimler et BMW dans le développement des voitures autonomes. Le motif ? Des investissements importants et un « environnement conjoncturel défavorable pour réaliser avec succès la coopération », selon la communication officielle. Face à une telle crise économique, il convient de trancher dans l’attribution des capitaux.

« Une baisse de 15 % du budget »

Au contraire du développement des voitures « propres », dicté par des obligations européennes (réglementation Cafe), le véhicule autonome n’est logiquement pas le sujet prioritaire, à l’heure où le secteur automobile tente de panser ses plaies. Dans une étude publiée le mois dernier, le cabinet Alix Partners considère qu’une « part substantielle des 79 Mds$ d’investissement dans les véhicules autonomes prévus sur la période 2020-2025 ne devrait pas se concrétiser ». Les coopérations ne sont pas forcément toutes remises en cause. Ainsi, Volkswagen a confirmé en juin son investissement dans Argo AI, société américaine dans laquelle Ford a déjà une participation et des intérêts de développement.

En France, l’Institut pour la transition énergétique (ITE) Vedecom, qui opère dans le cadre de partenariats publics et privées, travaille sur l’électrification, le véhicule autonome et connecté, ainsi que sur les nouvelles solutions de mobilité.

« Dans notre institut, les constructeurs ont annoncé une baisse de 15 % du budget prévu en 2020, ce qui est très limité par rapport à la crise actuelle, indique Philippe Watteau, son directeur. Sur la partie électrification, nous observons une accélération évidente : dans l’achat de voitures, du fait d’une prise de conscience des acheteurs et de l’introduction d’aides, mais aussi dans l’installation des bornes de recharge. Pour le véhicule autonome, nous n’observons pas de remise en cause de la part des constructeurs, mais une nouvelle approche, qui repose davantage sur la mutualisation des innovations et la rationalisation. Par exemple, des projets qui devaient être menés en interne sont abandonnés et basculés au sein de structures où ils peuvent les poursuivre à plusieurs, ce qui leur coûte trois à cinq fois moins cher, selon le degré de partage. Par ailleurs, cette mutualisation est aussi tirée par l’impératif d’homologation des véhicules. Les constructeurs ne peuvent plus se permettre de développer des véhicules automatisés sur lesquels il y aurait un risque de non-homologation ou de retard. Par exemple, nous observons, du fait de la crise, une mutation vers un plus grand partage de données entre constructeurs, donc des simulations et des outils de pré-certification des véhicules autonomes. »



« Les villes sont très demandeuses »

Vedecom pilote le projet baptisé « Sam » (Sécurité et acceptabilité de la conduite et de la mobilité autonome), qui repose sur une quinzaine d’expérimentations en France (aux côtés de Renault, PSA, Transdev...). « A cause du confinement, nous avons du retard dans le déploiement de ces expérimentations, mais elles sont maintenues. Certaines vont faire l’objet d’un développement plus frugal, avec moins de budget. Mais il n’y a pas de remise en cause, parce que le marché est toujours là et qu’il y a une demande sociétale, tant pour les véhicules que les navettes. De plus, les villes sont très demandeuses de ces expérimentations. »

55 millions de véhicules totalement autonomes vendus d’ici à 2040

Dans une étude diffusée en juillet 2019, le cabinet Idate Digiworld avançait le chiffre de 55 millions de véhicules totalement autonomes (niveau 5) vendus d’ici à 2040, tout en considérant que les véhicules de niveau 4 et 5 « ne devraient pas arriver sur le marché avant 2025-2030 ». « Certaines prévisions optimistes, voire utopistes, tablaient même sur un premier déploiement sur route ouverte en 2021 », rappelle Samuel Ropert, responsable du sujet chez Idate Digiworld.



L’analyste anticipe un report des projets des constructeurs automobiles : « Au gré de différents échanges avec des acteurs de cet écosystème, nous avons toujours tenu une position un peu conservatrice. Certains d’entre eux nous disent : “Le niveau 5 n’arrivera que pour ceux qui y croient.” Ce n’est clairement plus aujourd’hui leur priorité que d’investir dans les véhicules autonomes, d’autant plus que les incertitudes restent importantes sur le modèle économique. Comment et qui gère les données produites ? Qui les facture ? La crise va aussi porter un coup d’arrêt aux projets d’infrastructures routières avec des systèmes intelligents, impulsés souvent par des fonds publics. Des villes, qui devront participer au financement des infrastructures, se posent d’ailleurs la question de savoir comment elles vont les mutualiser avec d’autres éléments techniques et intelligents. » Par extension, la question du modèle économique va également se poser concernant la monétisation des données, avec, dans le jeu, des acteurs géants comme Baidu, Google ou Apple.