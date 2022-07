Le premier bilan semestriel de 2022 est l’un des plus maussades pour les ventes de véhicules d’entreprise en France depuis le début de la crise sanitaire. À l’instar du marché national, qui a chuté de 16,3 %, celui des flottes a accusé un repli de 17,5 % sur un an. Il s’établit à 359 660 véhicules particuliers et utilitaires légers neufs immatriculés auprès des sociétés, administrations et loueurs de longue durée de janvier à juin. Pour retrouver un semblant de niveau des six premiers mois de 2021, il aurait fallu vendre 76 120 unités supplémentaires. La période a pourtant bénéficié d'un jour ouvré de plus qu'il y a un an. « Le marché du véhicule d’entreprise a vécu une très mauvaise première moitié d’année 2022, sur fond de retards de livraisons, d’annulations de commandes, d’envolées des prix des matières premières et de fortes hausses à répétition des tarifs des modèles » analyse l’Arval Mobility Observatory, qui a publié les statistiques. Ce dernier a rappelé qu’à la fin du premier trimestre la baisse dépassait 18 %. Notons que les immatriculations ont affiché en juin leur meilleur résultat depuis le début de l’année, avec 73 835 VP + VUL immatriculés, à « seulement » – 9,72 %.

Le diesel et l'essence boudés par les flottes

Le schéma est également répétitif pour les thermiques, comme le signale l’observatoire : « Même si le diesel concentre encore une immatriculation sur deux en entreprise, l’ex-motorisation reine chute de 28,5 % sur le premier semestre 2022, à 186 289 VP + VUL. De son côté, l’essence s’affiche aussi en repli, à –12,3 % avec 76 081 immatriculations de VP et VUL enregistrées. » Logiquement, les modèles 100 % électriques ont davantage été sollicités, progressant de 12,2 % en six mois à 21 881 unités, alors que les hybrides ont un peu ralenti leur montée en puissance (+ 3,9 %) avec 66 682 VP et VUL vendus. « Cette moindre progression s’explique par le coup d’arrêt subi depuis plusieurs mois maintenant par les hybrides rechargeables. Au total, en cumul sur six mois, leurs immatriculations reculent de 8,9 % à 29 181 VP + VUL. Ciel toujours dégagé en revanche pour les hybrides simples, avec des immatriculations en hausse de 15,7 % sur le semestre (40 089 VP + VUL) », souligne-t-on.

Les parts de marché des différentes énergies se sont réparties de la façon suivante au premier semestre 2022 : 51,8 % pour le diesel, 21,1 % pour l’essence, 19,3 % pour les hybrides (dont 8,11 % pour les hybrides rechargeables) et 6,1 % pour l’électrique.