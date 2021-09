Comme le signalait l’Arval Mobility Observatory, le marché français du véhicule d’entreprise subissait un coup de froid en août 2019 avec un repli des ventes de plus de 6 % à 50 441 unités. Deux ans plus tard, avec le contexte de crise sanitaire que l’on connaît, le moral des professionnels du secteur est resté en berne pour ce mois difficile. Avec un jour ouvré de plus, « le mois d’août 2021 n’a pas été favorable au marché entreprise, après un mois de juillet déjà décevant. Selon les statistiques de l’Arval Mobility Observatory, et toujours par rapport à l’exercice 2019, caractérisé par une activité dite « normale » contrairement à l’année 2020, les immatriculations ont affiché un repli de 22,63 % à 39 025 VP et VUL », souligne ainsi l’observatoire. En juillet, il était en effet question d'une baisse de 25,6 % (56 796 VP + VUL). Les ventes réalisées auprès des entreprises, loueurs de longue durée et flottes publiques auront donc vraiment tourné au ralenti pendant l’été.

Les entreprises sollicitent encore plus les véhicules hybrides

Dans le détail, les mises à la route en France ont concerné 24 632 véhicules particuliers, en régression de 19,3 %, et seulement 14 393 utilitaires légers, lesquels se sont repliés de 38,4 %. Et côté énergie, les motorisations thermiques ont subi « une désaffection de grande ampleur par rapport à 2019 : le Diesel a plongé de 41,67 % (20 484 VP + VUL) et l’essence a chuté de – 37,7 % (7 152 VP + VUL) », avance l’organisation. C’est donc pour laisser plus de place aux véhicules hybrides et électriques, qui ont respectivement progressé de 220,3 % à 8 153 VP et VUL et + 125,5 % à 2 325 VP et VUL pour la seconde motorisation.



Au cumul des huit premiers mois, les entreprises ont reculé de 8,1 % pour atteindre 531 593 VP + VUL, avec 168 jours ouvrés contre 167 en 2019. « À la fin du premier semestre, le marché entreprise affichait un recul de – 4,7 %, signe que l’activité a singulièrement ralenti cet été », ajoute Arval Mobility Observatory. Quant aux parts de marché (VP + VUL inclus) des différentes énergies, elles sont ressorties à fin août à 19,6 % pour l’essence, 59 % pour le Diesel, 4,6 % pour l’électrique, 16 % pour les hybrides et rechargeables.