« Le marché du véhicule d’entreprise est bel et bien rattrapé par l’environnement international et les délais de livraison liés aux approvisionnements en semi-conducteurs et en faisceaux électriques. Il évolue désormais au même rythme que le marché automobile national », tente de justifier l’Arval Mobility Observatory. Avec un mois de mars qui a enfoncé le clou, à – 24,7 %, les immatriculations réalisées auprès des sociétés, administrations et loueurs de longue durée ont effectivement chuté de 18 % au cours du premier trimestre 2022, pour atteindre au total 178 061 véhicules particuliers et utilitaires légers. Sur un an, il s’agit d’une perte sèche de 39 310 unités comparé à la même période en 2021, et ce, malgré un jour ouvré de plus.

Les ventes de véhicules utilitaires s'effondrent

Si l’activité a affiché un sérieux décrochage, les VUL ont été en partie fautifs car les ventes ont dégringolé de 25,3 % avec 69 407 mises à la route au cumul des trois premiers mois, alors que le segment des VP a affiché un repli de 12,7 % pour 108 654 unités. Côté énergies, les motorisations dites alternatives ont quant à elles tiré le marché des flottes à l’image des modèles 100 % électriques. Ces derniers ont bondi, de janvier à mars, de près de 26 % pour atteindre 10 916 unités au total. En parallèle de cette tendance, les hybrides ont également progressé de 10 %, soit 33 646 VP et VUL. Une croissance liée avant tout aux hybrides simples (+ 14,4 % à 18 914 VP + VUL), alors que les hybrides rechargeables ont marqué le pas avec une petite progression de près de 5 % à 14 732 VP + VUL, indique-t-on. Ce sont donc toujours les motorisations thermiques qui ont le plus souffert : la baisse s’est poursuivie pour les immatriculations diesel, soit de – 31,5 % pour 92 673 unités au total, tout comme l’essence, qui a continué de régresser à – 9,5 % (37 778 VP et VUL).

Selon l'observatoire, « au total, les parts de marché des différentes énergies ressortent sur trois mois (VP + VUL inclus) à 21,22 % pour l’essence ; 52,05 % pour le diesel ; 6,13 % pour l’électrique et 18,9 % pour les hybrides. Si l’on prend en compte uniquement le segment des VP, les parts de marché s’établissent à 30,1 % pour l’essence ; 30,7 % pour le diesel ; 7,58 % pour l’électrique et 29,31 % pour les hybrides ».