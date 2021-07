Selon l’Arval Mobility Observatory, « le marché du véhicule d’entreprise poursuit lentement sa remontada ». En effet, ses statistiques montrent un « petit » repli de 6,27% en août, à 47 277 véhicules particuliers et utilitaires légers vendus aux flottes, contre une dégringolade de 20% pour le marché national français. « La base de comparaison explique en partie cette chute puisque le mois d’août 2019 avait été particulièrement actif en anticipation de changements de normes environnementales », a ajouté l’observatoire.

Les modèles thermiques à la traîne

Les deux segments, VP et VUL, ont tous les deux accusé une baisse sur le mois, plus forte que la moyenne pour les premiers à -7,9% (28 101 unités) et contenue pour les seconds, -3,7% (19 176 unités). Côté motorisations, les énergies renouvelables sont toutes restées dans le vert :

les hybrides rechargeables ont signé une nouvelle progression très forte, soit +382,7% à 2 095 VP et VUL

les hybrides ont enregistré une croissance à deux chiffres de +40,2%, à 2 960 VP + VUL

l’électrique est reparti à la hausse, après un mois de juillet décevant, avec +31%, à 1 351 VP et VUL.



Les modèles thermiques, quant à eux, ont terminé le mois avec des résultats en recul, soit -27,9% pour l’essence (8 283 VP + VUL) et -7,8% pour le diesel (32 381 VP + VUL).

Le marché des entreprises sur huit mois (2020)

De janvier à août 2020, le marché du véhicule d’entreprise a un peu rattrapé son retard en reculant de 25,6% par rapport à la même période en 2019 (jours ouvrés équivalents, soit 167). Environ 430 200 véhicules particuliers et utilitaires légers ont été écoulés sur les huit premiers mois de l’année. En comparaison, le marché automobile national s’est établi à -32%, à 998 410 immatriculations, alors que des aides à l’achat sont toujours en cours.



