« Inutile de comparer le mois d’avril 2021 avec celui de 2020, marqué par un confinement économique complet. L’Arval Mobility Observatory a pris le parti de prendre l’année 2019 (dite année normale) comme point de référence », prévient l’observatoire pour dévoiler les chiffres mensuels du marché des flottes d’entreprise français. Ainsi, sur cette base et à jours ouvrés équivalents, les immatriculations de véhicules particuliers et utilitaires légers ont donc reculé de 5,37 % par rapport à la même période il y a deux ans, pour atteindre 70 871 unités vendues sur le quatrième mois de l’année. Pour précision, en avril 2020, il s’est vendu seulement 11 696 VP et VUL (– 84,4 %) et en avril 2019, 74 894 unités au total (+ 15,2 %). Si l’écart reste léger, le retard demeure significatif pour Arval.

Les véhicules d'entreprise en chiffres (avril 2021-avril 2019)

Les véhicules particuliers ont mieux résisté que les utilitaires avec un recul respectif contenu à – 4 % (41 040 unités) et – 6,71 % (29 831 unités).

Les motorisations alternatives ont su être les seules à tirer leur épingle du jeu par rapport à avril 2019, avec une croissance à trois chiffres pour les hybrides rechargeables (+ 707,7 % à 5 447 VP et VUL) et les hybrides simples (+ 174,7 % à 5 200 VP et VUL). Le total des hybrides a progressé de 312,8 % à 10 547 VP et VUL. L’électrique a également bien évolué, soit de + 53,3 % (2 717 VP et VUL).

Les modèles thermiques n'ont pas réussi leur mois puisque le diesel a chuté de 18,6 % (42 502 unités au total) et que l’essence s'est replié de 13,67 % pour 14 782 véhicules.

Ce mois a plongé le marché dans le rouge puisqu’il avait retrouvé des couleurs, et même les niveaux de 2019, sur le premier trimestre 2021 comme nous l’indiquions dans un précédent article : les ventes aux sociétés avaient progressé de 30,4 % à 217 366 mises à la route sur la période (218 233 unités et + 5 % en 2019). Au cumul des quatre mois depuis janvier, la baisse s’est affichée de 1,7 % pour 288 242 VP et VUL.



À LIRE. Véhicule d'entreprise : un marché en forme au premier trimestre 2021.