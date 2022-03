C’est une nouvelle fois la douche froide, le marché du véhicule d’entreprise ne retrouvera, semble-t-il, pas son niveau d’avant-crise. En novembre 2021, l’Arval Mobility Observatory fait état de 64 547 véhicules particuliers et utilitaires légers immatriculés auprès des professionnels, en chute libre de 16 % par rapport au même mois en 2019, malgré un jour ouvré supplémentaire. L'organisme relativise en disant que « c’est un peu mieux que le bilan d’octobre, qui avait vu les immatriculations plonger de – 25,36 % (63 019 VP + VUL) ».

Le diesel s'efface

Les ventes de camionnettes ont encore accusé une baisse plus importante que les autos avec respectivement – 18 % (24 008 unités) et – 15 % (40 539 unités). Et, « comme les mois précédents, ce sont les motorisations alternatives qui tirent leur épingle du jeu face aux thermiques par rapport aux performances de 2019 : + 522,75 % (6 159 VP + VUL) pour les hybrides rechargeables ; + 117,4 % (6 207 VP + VUL) pour les hybrides simples ; + 221,7 % (12 366 VP + VUL) pour le total des hybrides et + 190 % (4 520 VP + VUL) pour le 100 % électrique », souligne l’AMO. Le diesel a dégringolé de 36,65 % (33 666 VP + VUL) et l’essence de – 29,28 % (12 746 VP + VUL).

85 000 unités perdues

De janvier à novembre 2021, les résultats ne sont guère encourageants, selon les chiffres de l’Arval Mobility Observatory. « Sur onze mois, par rapport à la même période de 2019 et malgré un jour ouvré de plus (231/230), le marché affiche un repli de 10,44 % à 728 509 VP + VUL. Il manque au total 85 000 unités au marché entreprise pour retrouver, en cumul, le niveau de fin novembre 2019 ». En comparaison, le marché automobile national s’est contracté de près de 30 % en deux ans, avec une perte de 172 735 ventes.

L’organisme affirme que « côté énergies, par rapport à 2019, les motorisations alternatives font toujours largement la course en tête dans les entreprises. Le cumul des hybrides et des 100 % électriques est supérieur au total des immatriculations essence (159 435 VP + VUL, contre 144 157 unités). [...] À l’inverse, les motorisations thermiques poursuivent leur plongeon par rapport à 2019. Les immatriculations essence reculent désormais de – 21 % (144 157 VP + VUL), alors que celles en diesel baissent de – 27,78 % (417 282 VP + VUL) ».