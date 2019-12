« Sauf effondrement de dernière minute en décembre (il faudra peut-être compter avec les grèves sur les retraites), le marché du véhicule d’entreprise affichera bel et bien une nouvelle année record en 2019 », prévient l’Arval Mobility Observatory (ex-OVE), avant de dévoiler les chiffres du marché français des flottes de novembre. Car au cumul des onze mois, depuis janvier, 813 510 véhicules d’entreprise ont été immatriculés (véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers), soit une hausse de 9,04%. Mais d’après l’observatoire, les immatriculations s’étaient établies à "seulement" 818 648 VP et VUL sur l’ensemble de l’année 2018, en progression déjà de 2,1%.

Sur le mois de novembre 2019, le marché BtoB a généré 76 976 unités VP et VUL, soit une augmentation de 8%. Une activité soutenue alors que deux jours ouvrés manquaient à l’appel (19 contre 21 en 2018). Les VP ont par ailleurs tiré leurs épingles du jeu sur cette période en augmentant leur volume de 15,8%, pour atteindre 47 690 ventes. En revanche, les VUL sont tombés à -2,68% et 29 286 unités.



Les véhicules particuliers sauvent l'essence

L’essence continue son ascension avec +42,59% sur les deux segments, soit 18 024 mises à la route au total. « Mais, il s’agit de la plus faible croissance affichée depuis septembre. La demande en essence provient exclusivement du VP (+50,42 % à 16 861 unités), tandis que sur le VUL, elle recule de -18,73% (1 163 unités) », a ajouté l’Arval Mobility Observatory. La motorisation diesel a marqué, quant à elle, le pas à -0,69% (53 136 unités VP et VUL) alors qu’elle avait repris des couleurs depuis septembre. En détail, les VP ont stagné (25 880 unités, +0,4%) et les VUL ont reculé (27 256 unités,-1,71%).



Concernant l’électrique, l’observatoire parle d’une « nouvelle douche froid », car « cette énergie affiche une très forte chute des immatriculations : -34,07% et 1 558 VP et VUL. C’est le plus mauvais mois de l’année pour cette motorisation en entreprise. Un repli qui s’observe tant sur les VP (-35,62% à 1 023 unités) que sur le VUL (-30,88% à 535 unités) ». Les hybrides explosent toujours les compteurs avec un mois de novembre 2019 croissant de 44,19%, soit 3 844 véhicules vendus aux entreprises.