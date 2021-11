En ce mois de juin 2020, les immatriculations réalisées par les entreprises, les loueurs de longue durée et les flottes publiques sont plutôt surprenantes : on s’attendait à un regain d’activité, comme pour celles écoulées auprès des particuliers. En vain. Même s’il s’est bien redressé, le marché du véhicule d’entreprise n’a donc pas rattrapé son retard, puisque, selon les chiffres de l’Arval Mobility Observatory, il s’est établi à -3,65% pour 81 503 véhicules particuliers et utilitaires légers (avec un jour ouvré de plus qu’en juin 2019). Rappelons que le mois de mai était tombé à -40% et à -84% en avril.

Les mises à la route de véhicules d’entreprise souffrent sur six mois

Au cumul des six premiers mois de l’année, 303 995 ventes VP et VUL ont été réalisées auprès des professionnels, soit une chute de 32,7% enregistrée par rapport au premier semestre 2019, malgré un jour ouvré supplémentaire en 2020. En comparaison, le marché auto national affiche aussi une baisse inédite de -37,3% depuis janvier (890 963 ventes).

D’après l’observatoire, « les véhicules particuliers ont davantage souffert que les véhicules utilitaires légers de la crise de la Covid-19 et de l’arrêt de l’économie. Les immatriculations de VP s’établissent en baisse de 34% (175 031 unités), tandis que pour les VUL, le repli est de -30,7% (128 964 unités). »

Les motorisations thermiques s'effondrent

Côté énergies, les motorisations dites « propres » ont confirmé leur envol : +46,6% d’immatriculations pour les modèles hybrides (22 362 VP + VUL), +122,9% pour les hybrides rechargeables à 8 597 mises à la route au total et +8,7% pour l’électrique (11 509 unités). Au total, leurs parts de marché ressortent sur six mois à 3,8% pour l’électrique et à 7,4% pour les hybrides.



L’Arval Mobility Observatory conclut la publication des statistiques semestrielles du marché des flottes ainsi : « A l’inverse, les motorisations thermiques enregistrent un premier semestre noir, avec un effondrement des immatriculations à essence de 41,4% (59 005 VP + VUL), tandis que le diesel recule de -35,1% (210 449 VP + VUL) ».