Un fossé abyssal se creuse entre les ventes à particulier et les ventes à société. Parce que sur le mois de juillet 2019, selon l’Arval Mobility Observatory, quand « le marché automobile national a fléchi de 1,8% des immatriculations de VP en France, les chiffres du marché de l’entreprise ont affiché pour la même période une hausse de 10,2 % des immatriculations de ces mêmes VP (45 576 unités)… » Concernant le total des VP et des VUL, la croissance pour le BtoB est montée jusqu’à 11,95% à 76 316 mises à la route sur le mois de juillet. Et les utilitaires ont une nouvelle fois tiré ces bons résultats avec une progression mensuelle qui a frôlé 15%, pour atteindre 30 740 ventes.

Rappelons qu’il y a tout de même eu un jour ouvré de plus par rapport à 2018, soit 23 contre 22.



L'essence attire

Côté énergie, une petite nuance a été repérée. Depuis quelques mois déjà, le diesel est à la peine mais sur ce mois de juillet, la motorisation a enregistré une légère augmentation de 1,67% avec 54 208 véhicules vendus. Une conséquence directe des excellents chiffres des utilitaires annoncés précédemment. Le diesel a concerné 28 122 VUL (+13%) et 26 086 VP (-8,29%). Mais le moteur à essence, quant à lui, reste en tête de la course dans les entreprises en réalisant +47,11% (16 457 VP + VUL). En détail : 14 779 VP (+46,85 %) et 1 678 VUL (+ 49,42%). L’électrique et l’hybride continuent d’améliorer leurs scores avec respectivement des hausses affichées à 58,67% (1 931 VP+VUL) et à 36,4% (3 230 VP+VUL).



De janvier à juillet 2019, le diesel s'incline

Depuis le mois de janvier 2019, soit sept mois à nombre de jours ouvrés équivalent à 2018 (146), le marché du véhicule d’entreprise a accéléré de +8,62% pour enregistrer 527 947 immatriculations VP et VUL au total. Les deux canaux ont bénéficié d’une belle hausse, avec +9% pour les véhicules particuliers (311 040 unités) et +8% pour les utilitaires légers (216 907 unités). En revanche au cumul cette fois-ci, le diesel a reculé de près de 3% (378 669 VP+VUL) quand l’essence a amélioré sa part de marché, soit 22,20% des immatriculations en entreprise grâce à une hausse de 62,6% (117 198 VP+VUL).