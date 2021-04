ALD Automotive a précisé son plan VO conforme à sa nouvelle stratégie de développement, peut-être aussi un peu bousculée en cette période d’épidémie de Covid-19. En effet, « l’entreprise étend la portée de son canal de distribution, ALD Carmarket, pour la vente de véhicules d'occasion auprès des professionnels, intensifie le lancement de son offre directe de véhicules d'occasion "clicks & bricks" auprès des particuliers et repositionne l'ensemble de son offre sous la nouvelle identité de marque globale du groupe. »

Des véhicules en remarketing depuis 43 pays

Le groupe a choisi d’accélérer sur le remarketing de véhicule d’occasion en ouvrant et en harmonisant son catalogue de produits qualifiés, expertisés et entretenus dans les 43 pays où il est implanté. Un plus large choix de la gamme s’offre alors aux marchands. ALD ajoute : « ALD Carmarket permet aux négociants d'acheter rapidement parmi une sélection de milliers de véhicules d'occasion par le biais d'enchères en ligne et de ventes internationales, à un moment important dans leur reprise de l’activité post-crise. En 2019, plus de 60% des transactions de véhicules d'occasion d'ALD Automotive ont été effectuées en ligne. »



Les particuliers pourront aussi accéder à cette solution de revente et ou de location de véhicules de seconde main. Le loueur a décidé de lancer le « click and bricks » via une version du site Web entièrement consacrée aux particuliers (shop.aldcarmarket.com), mais aussi par le biais de points de vente de la marque ALD Carmarket. Cette offre est déjà en place au Danemark, en Espagne, au Luxembourg, en Allemagne et au Portugal et sera étendue à la Norvège prochainement. D’autres déploiements seront prévus en Europe, comme en France d'ici à la fin de l'année 2020. Et « un plan de mise en œuvre ambitieux pour de nouveaux marchés est prévu en 2021 », selon le groupe.

ALD Carmarket bientôt en France

Sur le marché français, la commercialisation (vente ou location) de ces véhicules «remarkétés» par ALD dépend actuellement de sa marque Origin, dont nous parlions du lancement voilà un an. ALD Automotive France communiquera sur ce déploiement dans ses Mobilty Centers d’ici à la fin de l’année.



« Notre offre croissante de véhicules d'occasion témoigne de notre engagement à accompagner en permanence les besoins de nos clients pour plus de choix, de liberté et de valeur. En investissant activement dans ALD Carmarket, nous en faisons le lieu où il faut aller pour obtenir un excellent rapport qualité-prix, une expérience d'achat en ligne et un excellent service client. Cette nouvelle phase souligne l'importance de notre stratégie en matière de véhicules d'occasion dans notre développement global. Notre plateforme digitale, leader sur le marché, et notre solide réseau de revente, nous permettront d'étendre encore la portée de nos services et de fournir à nos clients et partenaires les services de mobilité dont ils ont besoin », souligne Tim Albertsen, directeur général d'ALD.