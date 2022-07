En ce qui concerne la transition écologique, le Royaume-Uni passe la vitesse supérieure. Le pays poursuit sa mission de tendre vers le zéro émission et de décarboniser son réseau de transport en mettant toujours plus de véhicules électriques sur les routes. Dans le cadre d’un programme dédié, coordonné par l'Advanced Propulsion Center (APC), visant à soutenir les bénéfices de l'électrification dans le secteur industriel automobile tout en maintenant les niveaux d’emploi, mais aussi à éliminer jusqu'à 32 millions de tonnes d'émissions de carbone, le gouvernement britannique a retenu quatre projets de transformation parmi des dizaines d'autres. Les élus ont ainsi octroyé au constructeur automobile allemand BMW une aide de plus de 30,5 millions d’euros (26,2 millions de livres sterling) pour concevoir une nouvelle batterie électrique de haute capacité sur ses terres. Cette batterie garantirait une autonomie égale à celle habituellement offerte par les voitures à essence et diesel traditionnelles.

Les plates-formes ultra-modulaires de Ree

Dans le même temps, un deuxième acteur du secteur a bénéficié d’un soutien financier du Royaume-Uni. Il s'agit de la société israélienne Ree Automotive, qui a en effet perçu un financement de l’ordre de 14,6 millions d’euros (12,5 millions de livres sterling). Celle-ci est spécialisée dans la mobilité électrique et ces fonds britanniques lui permettront de faciliter la production commerciale de sa technologie révolutionnaire Reecorner et de ses plates-formes de véhicules électriques ultra-modulaires, y compris la conception technique, la validation, la vérification, les tests et l'homologation du produit. Cette solution intègre des composants de conduite tels que la direction, le freinage, la suspension et le groupe motopropulseur dans l'arche de la roue elle-même, où il sera contrôlé par un calculateur indépendant qui fournira des informations importantes au conducteur. Selon Mike Charlton, COO de Ree : « Avec l'ouverture de notre centre d'ingénierie au Royaume-Uni en février de cette année, cela réaffirme notre engagement dans la région et est conforme à nos plans pour la production en série de notre technologie révolutionnaire Reecorner et plate-forme de véhicule électrique. Le Royaume-Uni est un endroit idéal pour une entreprise automobile pionnière comme Ree grâce à l'engagement du pays en faveur de l'électrification des véhicules, qui correspond à notre vision de propulser un avenir zéro émission et plus vert pour notre génération et celles à venir.»