Ils en parlaient déjà fin 2018 : le groupe Renault et Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) ont officialisé leur accord par la création au mois de juillet 2019 d’une joint-venture dans le but de« promouvoir le développement de l’industrie des véhicules électriques en Chine ». Pour constituer cette coentreprise, le constructeur français a donc augmenté son capital social d’environ 128,5 millions d’euros et devient ainsi l'un des actionnaires références de JMEV (filiale de JMCG qui a obtenu la qualification pour fabriquer des voitures 100% électriques en 2015) avec une participation de 50%. Le permis d’exploitation de l’entreprise a même été enregistré.



« La Chine est un marché clé pour Renault. Ce partenariat avec JMCG dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle soutiendra notre plan de croissance en Chine et nos capacités dans le domaine des véhicules électriques. En tant que pionnier et leader sur le marché européen des véhicules électriques, nous capitaliserons sur nos dix années d’expérience en R&D, production, ventes et services dans ce domaine », a déclaré François Provost, senior vice-président, président de la région Chine du groupe.

Fondé il y a quatre ans, JMEV est l’un des leaders sur le marché chinois de la voiture électrique et s’emploie à poursuivre la R&D ainsi que le déploiement des technologies associées et de la connectivité. « En s'associant au groupe Renault dans des domaines tels que le développement de produits, les synergies liées à la chaîne d'approvisionnement et le contrôle de la qualité, JMEV sera en mesure d'élever sa compétitivité globale à un nouveau niveau et de pénétrer davantage le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle », a déclaré Qiu Tiangao, président de JMCG.