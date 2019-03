Alors que l’Observatoire du véhicule d'entreprise (OVE) va même jusqu’à dire que janvier a été « un mois raté pour les VP », février 2019 fait office de séance de rattrapage puisque tout est « rentré dans l’ordre » sur le marché des flottes.

Sur ce deuxième mois de l’année, les immatriculations totales (VP et VUL) réalisées par les entreprises ont augmenté de 5,26% pour atteindre 68 778 unités. Mais c’est encore les VUL qui tirent la dynamique avec une hausse de 8% à 29 135 mises à la route contre +3,33% (39 643) pour le VP. A noter que les premiers avaient enregistré une croissance de 11,57% en janvier quand l’autre segment descendait à -2,55%... Le marché du véhicule d’entreprise affiche donc une croissance de 4,24% sur deux mois, et à jours ouvrés comparables, soit 42. Ce sont 134 116 unités au total qui ont rejoint le canal des sociétés.

Sur février, la motorisation essence continue de faire parler d'elle dans les ventes à entreprise puisque 13 928 véhicules ont été immatriculés au total (+51,33%) : le segment VP totalise 12 388 unités à lui tout seul (+47%) mais l’OVE parle « d’une explosion des immatriculations, avec 1 540 unités et une croissance à +96,68 % ».



Comme à leur habitude, deux autres énergies gardent la même cadence. L’électrique augmente ses immatriculations à société de 38,95% sur le mois pour dépasser la barre des 1 430 unités en VP et VUL. L’hybride modère néanmoins sa croissance mais progresse de 10,41% avec 2 132 VP et VUL.

L’OVE évoque volontairement le diesel à la fin car c’est le grand perdant du mois : l’observatoire constate un repli de 3,65% pour 51 176 VP et VUL. La chute est plus spectaculaire pour les VP qui enregistrent -11,67% d’unités (24 376) alors que les VUL résistent à +5% (26 800).