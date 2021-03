Le marché du véhicule d’entreprise a retrouvé sa fougue d’il y a trois ans : les six premiers mois de l’année 2019 (un jour ouvré en moins) ont cumulé 451 629 mises à la route VP et VUL, soit une solide progression de 8,08%.

D’après l’Arval Mobility Observatory (ex-OVE), « il faut remonter au premier semestre 2016 pour trouver une croissance du marché supérieure. A l’époque, le véhicule d’entreprise avait affiché une hausse à deux chiffres de +13,3 % (408 079 VP + VUL). Les autres années s’étaient pour leur part traduites par une progression de +3,7 % en 2018 (417 875 VP + VUL), + 4,7 % en 2015 (360 117 VP + VUL), et à l’inverse une chute de -1,3 % (402 937 VP + VUL) au premier semestre 2017 ».

Et de janvier à juin 2019, aucun des deux segments ne s’est véritablement démarqué puisque les véhicules particuliers ont augmenté de 8,85%, à 265 464 unités et les véhicules utilitaires légers de 7%, à 186 165 unités.

En revanche, la motorisation essence ne surprend plus vraiment par sa croissance continue : ses immatriculations pour le marché des flottes ont représenté 22,31% à fin juin avec une croissance enregistrée de 65,44% (100 747 VP et VUL). L’électrique bat son plein également avec un bond de 46,50% pour atteindre 10 586 unités et une part de marché à 2,34%. Les hybrides sont un peu plus modestes mais ont tout de même progressé de 21,53% (15 230 VP + VUL) avec un pic des non rechargeables à +25,6% contre une évolution moins rapide des rechargeables à +10,93%. La part de marché de cette énergie est ressortie à 3,37% sur les six premiers mois 2019. On note une nouvelle fois l’affaiblissement du diesel dans les flottes : -3,67 % à 324 459 unités (VP + VUL) sur six mois avec une part qui continue de s’effriter (71,84%).



Si le premier semestre a brillé, le mois de juin n’a pas été des plus porteurs. Le marché des flottes a accusé un petit coup d’arrêt après deux mois de croissance à deux chiffres. C’est donc une petite hausse de près de 2% à 84 588 VP et VUL qui aurait ralenti la croissance semestrielle.