Le marché des flottes s’empare d’une belle avance et peut envisager l’année 2019 sereinement. Alors que les chiffres des ventes nationales VPN et VUN de moins de 5T1 ont progressé de 0,20% sur le premier trimestre 2019, les immatriculations VP et VUL entreprises (LLD, sociétés et administrations) ont enregistré une croissance de 4,95% selon l’OVE. Le marché du véhicule d’entreprise a donc atteint 218 233 unités vendues sur les trois premiers mois de l’année alors qu’il y a eu un jour ouvré de moins (63 contre 64 en 2018).



Encore une fois, ce sont les véhicules utilitaires qui ont tiré les ventes avec l’enregistrement de la plus forte augmentation sur la période, soit +6,58% à 92 282 unités. Mais les véhicules particuliers ont également joui d’une hausse en s’établissant à 125 951 immatriculations, soit +3,78%.

A noter que le mix énergie poursuit sa transformation puisque la tendance reste la même : le diesel a chuté dans les parcs d’entreprise de -4,94% pour s’établir à 159 882 immatriculations. Sa part de marché a baissé à 73,26%. Et le repli s’est montré plus important du côté des VP (-13,44% et 74 770 unités). Quant à l’essence, sa part de marché a dépassé 21% grâce à une augmentation des ventes de 57% (46 250). En complément des résultats par énergie de janvier à mars 2019, l’électrique a vu ses immatriculations bondir de 36,71% (4 871 VP et VUL) et les motorisations hybrides ont avancé de 5,91% (6 933 VP et VUL).



La dynamique du premier trimestre 2019 s’est appuyée sur le mois de mars qui a connu d’excellents résultats. Selon L’OVE, ce sont exactement 84 111 véhicules particuliers et utilitaires qui ont été immatriculés, soit une croissance de 6,1%.