Pour la rentrée automobile de septembre 2020, des élèves prendront le chemin de l’école, direction des formations totalement inédites ! Le CNPA, la FFVE, des partenaires sociaux et des acteurs de la formation, ont tout mis en œuvre pour ouvrir deux nouveaux CQP consacrés à la formation de mécaniciens réparateurs de véhicules anciens et historiques, ainsi que de tôliers spécialisés dans le domaine des véhicules de collection.

A partir du mois de septembre, ces formations seront principalement dispensées dans le cadre de contrats de professionnalisation et leur durée variera de 14 à 24 mois pour le premier métier et de 12 à 18 mois pour le second.

9 établissements pour des formations dédiées aux véhicules anciens

Quatre établissements situés dans les régions Occitanie, Ile-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes seront prêts à accueillir les apprentis et cinq établissements supplémentaires, situés en région Pays de Loire, Centre Val de Loire, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, devraient ouvrir leurs sessions en 2021. A noter que la charte de parrainage entre le CNPA et la FFVE permettra d’accompagner financièrement les entreprises d’accueil à la formation et aux stages.



Pour Françis Bartholomé, président du CNPA : « Nous passons maintenant à la phase de mise en œuvre de ces formations destinées à répondre aux attentes fortes de nos professionnels. Michel Loreille, président du métier véhicules historiques, nos deux référents formation, Dominique Tessier et Jean Rousseau, nos partenaires sociaux et les établissements de formation qui se sont portés candidats, ont fait un formidable travail qui voit aujourd’hui sa concrétisation. A nos professionnels d’assurer maintenant le succès de ces formations avec le soutien de nos collègues de la FFVE, essentielles pour la sauvegarde de notre patrimoine automobile ».



Des informations concernant le contenu des CQP véhicules anciens et historiques sont disponibles auprès de l’Anfa et de l'OPCO Mobilités (financement).