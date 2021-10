Enfin le marché du véhicule d’entreprise va mieux. Après six mois de baisse consécutifs, soit depuis le début du confinement en mars 2020, les immatriculations ont renoué avec la croissance au mois de septembre, affichant une hausse de 9,1 %, à 80 437 unités écoulées. Notons qu’il y a eu un jour ouvré de plus qu’en 2019, 22 contre 21.



Les motorisations alternatives se surpassent

Les ventes des deux segments, véhicules particuliers et utilitaires légers, ont également suivi cette tendance positive, mais à un rythme différent : + 2,9 % pour les VP (48 002 unités) et + 19,7 % pour les VUL (32 435 unités).

Les hybrides rechargeables, les hybrides et les 100 % électriques ont continué de gagner du terrain, avec respectivement un bond des ventes de 388 % pour les premiers, à 3 052 VP-VUL, de 70,2 % à 4 474 unités pour les hybrides simples et de 67,4 % à 2 912 unités pour les électriques. Surprise, les motorisations diesels ont accéléré en ce mois de rentrée, soit + 7,6 % et 55 449 mises à la route. Les moteurs à essence ont, eux, chuté de 15,5 %, à 14 287 unités.

Le marché du véhicule d'entreprise en repli sur neuf mois

Selon , « sur l’ensemble de l’année, le marché du véhicule d’entreprise reste encore en repli de 21,7 %, avec 510 573 VP-VUL, mais refait petit à petit son retard et tire de nouveau le marché automobile national, qui demeure, lui, fragile, commente l’Arval Mobility Observatory. Reste à savoir si le dernier trimestre sera suffisant pour permettre au marché entreprise de rattraper les immatriculations perdues à cause du confinement. Car l'épidémie du Covid-19 donne des signes évidents de redémarrage en France et fait peser de nouvelles menaces sur l’économie, tant française que mondiale. » Pour rappel, le marché automobile national accuse un repli de plus de 27 % depuis janvier.