En France, au premier semestre de 2020, alors que les concessions sont restées fermées près de deux mois, 44 969 véhicules électriques (VE) neufs (+112%) et 80 735 hybrides (+39,4%) ont été écoulés. Cela illustre la montée en puissance dans le parc roulant récent des véhicules électrifiés. Mais selon les ateliers de carrosserie que nous avons contactés, l’heure n’est pas à l’affolement, car le nombre de ces véhicules est encore trop confidentiel.



« L’appel à des sous-traitants Toyota »

« Chez Five Star comme ailleurs, le nombre de clients propriétaires de VE est directement proportionnel de la représentativité électrique sur le parc roulant, soit marginale. Cela étant, nous pouvons considérer que nos carrossiers ont déjà reçu des VE, indique Alain Bessin, président du GIE Five Star. Nous encourageons le réseau à se former depuis cinq ans, mais les choses se sont un peu complexifiées aujourd’hui. Dès que nos carrossiers doivent traiter un hybride, ils font appel à des sous-traitants ou à des intervenants dans le cadre d’un accord noué avec Toyota.» Selon ce contrat, un technicien se déplace dans les carrosseries Five Star non habilitées pour intervenir sur un véhicule hybride.



Pourtant, selon Fabien Rivaux, technicien-formateur et expert VE et Adas (aides à la conduite) au technocentre du Cesvi, l’habilitation n’est pas contraignante : «Tout ce qui tourne autour de la chaîne de traction, de la batterie, de l’électronique de puissance, mais aussi du moteur, en résumé, tout ce qui va avoir des câbles orange, nécessitera une habilitation pour y toucher. Le reste du véhicule, roues, freins, amortisseurs, habitacle, réseau de servitude ou 12 V, ne posera aucun problème. Une fois le véhicule mis en consignation, le réparateur carrossier va pouvoir pratiquer exactement de la même manière que sur un véhicule thermique. » Seul un passage par des centres de formation, Cesvi ou GNFA, autorise un professionnel à entretenir, à réparer ou à peindre un véhicule électrifié. Il est donc obligatoire de former et d’habiliter au moins un technicien dans un atelier, compte tenu des risques d’électrocution (de 400 à 600 V de tension sur les VE), tant pour un simple dépannage que pour une lourde prestation.

« Un investissement mineur »

Plusieurs niveaux (et leurs mises à jour) existent : « technicien averti » (prévention des risques), « chargé de la mise hors tension », ce qui est une préparation aux habilitations B0L, B2L, B2VL et BCL (identification des risques). Pour l’intervention en tant que mécanicien-électricien, il y a l’habilitation couplée BCL-B2VL. C’est une personne habilitée à délimiter une zone d’intervention et à couper tout courant sans le moindre risque. Quelques jours de formation sont nécessaires, ainsi qu’un investissement d’environ 500€ pour l’équipement (kit de protection individuelle avec chaînettes et poteaux, gants, visière et vérificateur d’absence de tension).

Reste le budget homme-jour, qui varie d’un organisme de formation à un autre. « L’investissement est mineur par rapport au volume que les habilitations peuvent apporter en atelier. Pour un carrossier indépendant ou un réseau, il s’agit d’un énorme atout pour séduire les donneurs d’ordres et les apporteurs d’affaires », ajoute Fabien Rivaux.

En 2019, 315 personnes ont été formées dans le technocentre de Poitiers et la tendance 2020 avant le Covid-19 tournait autour des 600 inscrits.

Comme pour les Adas...

Quelque chose semble coincer, mais quoi ? Rien, les carrossiers attendent, c’est tout. « Comme pour les Adas il y a deux ans, ils attendent d’être face au mur. Tant que les VE n’arrivent pas en nombre suffisant, ils ne s’y intéressent pas. Si demain, les assureurs orientent les VE vers des carrossiers habilités, tout le monde se formera en masse », affirme le technicien-formateur. Au moins une personne habilitée dans une carrosserie permettrait en effet d’anticiper, de capter des volumes et de rendre son établissement attractif.



« Nous nous formons graduellement, car nous sommes encore dans un entre-deux. Nous nous lançons, mais pas trop. C’est difficile d’anticiper le marché. C’est un équilibre à trouver entre “je me forme de façon pointue” et “je continue de pratiquer pour ne pas perdre la main”, se tourmente Alain Bessin. Pas simple. »

Les mesures incitatives du gouvernement (bonus, prime à la conversion) vont peut-être aider les chefs d’entreprise à choisir. Certaines perspectives aussi. Selon une étude du cabinet Deloitte, la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables devrait atteindre 32% d’ici à 2030 dans le monde, soit 31,1 millions d’unités vendues par an.

Pas de bouleversement en peinture

Pour Jean-Marc Sauvaget, directeur technique d’Axalta France, rien ne pose de problème pour réparer la carrosserie d’un véhicule électrifié. Leurs batteries ne supportent simplement pas la chaleur. « Avant toute installation en cabine et opération de chauffe à 60° C, le carrossier doit logiquement débrancher les batteries ou s’assurer que celles-ci n’atteindront pas une certaine température. Pour éviter toute action regrettable, nous commercialisons depuis quatre ans des produits avec lesquels il n’y a pas besoin de chauffer, qui sèchent grâce à l’humidité contenue dans l’air. » Cette technologie par aspartate, brevetée et développée par Axalta, prévoit le durcissement du produit de peinture avec une température ambiante de 20 à 30° C. En 30 minutes, le séchage est terminé pour un apprêt dit « de charge », voire en 5 minutes pour un apprêt « mouillé sur mouillé ». « Ces produits, valables pour tout véhicule, sont importants pour notre stratégie d’entreprise “verte”. Ils le sont d’autant plus avec les véhicules électrifiés. Si nous permettons aux carrossiers de travailler en un temps record et de minimiser le rejet de CO2 dans l’atmosphère de 70%, nous avons tout gagné. »

Bernard Lanne, président de PPG Industries France, n’évoque pas de procédé ou de formule spécifiques, mais plutôt une ouverture d’esprit : « Tous les véhicules se peignent de la même façon. L’électrique peut juste apporter un autre regard sur les couleurs, peut-être une extravagance par rapport à ce que l’on voit sur les thermiques aujourd’hui. Les constructeurs vont oser des couleurs qui sortent de l’ordinaire. IIs sont plus tentés de prendre des risques. »