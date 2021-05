Honda et CATL ont déclaré dans un communiqué qu'ils développeraient ensemble des technologies de batteries et rechercheraient une entreprise pour les recycler. Le constructeur a même affirmé qu’il commercialiserait un premier véhicule électrique avec la batterie estampillée CATL en Chine, dès 2022, et étendra à l'avenir le partenariat avec une alimentation stable de batterie EV dans le monde. Notons que le fabricant spécialisé avait évoqué cette alliance en 2019 et avait assuré qu’il fournirait également Tesla, Toyota et Volkswagen.

Honda à fond pour l'électrique

Ce projet d'alliance, complété par une prise de participation de 1% d'Honda dans le capital de CATL, intervient à un moment où les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries pour véhicules électriques s'associent pour poursuivre et assurer un avenir électrique. Honda a conclu un certain nombre de partenariats pour fabriquer des voitures électriques, y compris une coentreprise avec le chinois GAC dans le cadre de laquelle le constructeur japonais a commencé à vendre des premiers SUV 100% électriques en Chine en 2019. Ce dernier s'est également associé à la filiale de pièces détachées automobiles Hitachi pour développer, produire et vendre des moteurs destinés aux hybrides essence, hybrides rechargeables et voitures électriques à batterie.



Concernant le marché nord-américain, Honda a noué un accord avec General Motors pour développer deux nouveaux véhicules électriques. Ils travaillent également à la conception de la technologie des véhicules à pile à combustible à hydrogène.

De son côté, CATL construit une usine de batteries en Allemagne et envisage de s'étendre jusqu'en Amérique du Nord. Il a également un siège à Yokohama, près de Tokyo.



