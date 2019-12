Les camions et utilitaires responsables de 34% des émissions routières

Après avoir été décortiquée par le Sénat, la loi de finances 2020 est de. Le rapporteur général Joël Giraud a réalisé un rapport examinant les points modifiés par ses collègues sénateurs, un écrit dans lequel l'automobile figure en bonne place.Ainsi, il n'y aura vraisemblablement pas d'exonération de Taxe sur les véhicules de société (TVS) quatre années durant pour les véhicules fonctionnant à l' éthanol E85 : "Outre le coût budgétaire non négligeable que ferait courir cet élargissement eu égard au dynamisme des ventes de dispositifs flexfuels (...) un moteur combinant E85 et essence n'est pas une motorisation aussi vertueuse que celles à l'égard desquelles l'exonération temporaire de TVS est prévue" fait savoir M. Giraud. Il propose donc "de ne pas conserver la modification" introduite par le Sénat dans le projet de loi.Les ventes de véhicules flexfuels sont aujourd'hui anecdotiques : 2652 voitures neuves vendues en France entre janvier et octobre 2019. La vente de boitiers de conversion à l'éthanol serait en revanche plus dynamique : "A l'heure actuelle, 4000 boîtiers sont installés chaque mois," indique pour sa part la filière du bioéthanol.Le Sénat avait aussi revu le projet de loi de finances 2020 de manière à augmenter les plafonds de déductibilité pour l'amortissement des véhicules électriques et hybrides. Que nenni, pour l'Assemblée : "Les surcroîts retenus, de 30 000 à 33 000€ pour les véhicules électriques et surtout de 20 300 à 24 300€ pour les véhicules hybrides," aux yeux de M. Giraud.Le député des Hautes-Alpes, enfin, propose aussi de maintenir la "diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises". Le Sénat avait tout simplement supprimé cet article, qui vise à minorer les remboursements de 2 centimes d'euro par litre à compter de l'an prochain : "Malaisément justifiable, dans la mesure où le transport routier de marchandises contribue substantiellement aux émissions polluantes sur le territoire national : 34% des émissions routières sont le fait des véhicules utilitaires légers et des camions" termine le rapporteur général du projet de loi à l'Assemblée.