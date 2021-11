On se souviendra des années 2020 et 2021 comme des années plutôt compliquées pour le monde de l’automobile, crise sanitaire oblige. Avec l’industrie qui lui joue des tours actuellement, sur fond de pénurie de puces, le marché des véhicules particuliers neufs peine encore à retrouver des couleurs. L’histoire demeure plus positive du côté du marché des véhicules utilitaires légers neufs, qui se porte bien mieux, jusqu’à résister puisque les ventes maintiennent encore une progression de 17,3 % à fin septembre. Notons que la tendance explosait à + 60 % fin mai... Le marché français reste encore dans les remous des conséquences de la crise des semi-conducteurs qui fait que les constructeurs sont un peu limités dans leurs capacités de production et en termes d’offres, ou accusent un retard dans les délais de livraison. Mais les entreprises continuent d’investir, d’acquérir et de renouveler leur flotte. Les constructeurs sont confiants.

Stellantis et Renault Group confiants

« Nous allons avoir une fin d’année difficile et le début 2022 ne sera guère mieux, mais nous continuerons d’échanger avec nos clients, leur proposer des solutions pour livrer leur véhicule. Sur le très court terme, nous sommes confiants, et beaucoup de nouveautés vont aussi nous permettre de le rester pour l’année à venir », affirme Thibaut Macé, senior brand manager gamme VU chez Renault, qui n’a communiqué aucun chiffre sur les prévisions en raison du marché trop fluctuant.

Et d’ajouter : « Nous ne donnons aucune tendance si ce n’est que nous allons continuer de progresser. Nous tenons cette position de leader sur le VU, que nous souhaitons absolument maintenir ».

Frédéric Chapuis, responsable BU VUL de Stellantis souligne parallèlement que « le groupe Stellantis a su s’adapter assez vite en prenant, par exemple, la décision de déséquiper des véhicules et de proposer des versions différentes. Le contact est permanent avec les clients, nous sommes agiles, nous anticipons et réagissons en fonction du contexte et de leurs besoins. Nous sommes plein d’espoir pour la fin 2021 et 2022 ».

Renault et Stellantis se livrent à une bataille acharnée pour qui aura la place de leader sur le marché du véhicule utilitaire léger en France et veulent à tout prix garder cette position de meneur, surtout dans un contexte de crise de telle envergure. Chacun y va de sa stratégie et de ses moyens, mais quoiqu’il en soit, les deux groupes automobiles français ont la volonté d’accélérer et de renforcer leur gamme simultanément, de miser sur l’électrique, d’embarquer leur réseau dans cette course folle à la part de marché et de capitaliser encore plus sur leurs offres de services. Leur volonté ? Créer un écosystème complet et performant autour du véhicule utilitaire pour répondre aux besoins des clients professionnels, toujours en proie à l’incertitude économique et à l’inquiétude de la transition énergétique.

L’offensive produit et électrique

« Le VU est l’un des piliers de la marque Renault depuis longtemps. Nous avons une gamme qui est la plus jeune du marché, renouvelée dès la fin d’année 2019 avec le nouveau Master. Et en 2021, nous avons procédé à l’un des plus importants qui est celui du Kangoo, Van et Express. Ce modèle est le véhicule le plus vendu en France. Le Trafic sera aussi renouvelé pour un début de commercialisation début 2022 », avance Thibault Macé. Le 2e volet de l’offensive VU chez Renault est l’électrification, car il y a évidemment des propositions imminentes sur ce sujet.

Le Kangoo sera décliné en version e-tech 100 % électrique au premier semestre, tout comme le Master et le Trafic qui s’habilleront de cette déclinaison dans l’année. « Nous prévoyons à terme d’avoir une gamme VU 100 % électrique sur la marque Renault. Là encore, nous sommes pionniers sur ce sujet depuis 10 ans et souhaitons garder le leadership. Nous savons que l’offre est encore relativement faible mais avec nos nouveautés, nous allons renforcer ce marché. Il va se développer plus vite qu’on ne le pense. Les clients vont devoir se tourner vers les nouvelles énergies et nous les accompagnerons dans leur transition. Nous accélérons sur l’offre produit, certes, mais également à travers les services. Ces deux sujets vont de pair car certains clients s’interrogent sur quel outil de travail vont-ils bien pouvoir l’utiliser et à quelle énergie l’associer », ajoute le dirigeant. Ce dernier fait allusion au nouvel outil en ligne ez-2-choose, lequel permet à la clientèle professionnelle d’être conseillée sur sa mobilité en quelques clics après avoir simulé son profil métier et ses déplacements. « Nous avons cette expertise produit, néanmoins, la transition énergétique demande un effort accru de notre part à travers des outils et des services. Nous devons aussi être performant sur ce point d’entrée ». Outre la marque Mobilize qui vient en appui pour relever ce challenge, plusieurs projets de solutions servicielles sont en cours de développement chez Renault.

Entre fin 2021 et 2022, Stellantis a aussi tenu à renouveler sa gamme d’utilitaires. Selon Frédéric Chapuis, responsable BU VUL de Stellantis, « au-delà de la gamme traditionnelle, nous sommes en train de lancer les versions électriques et c’est important de souligner que nous serons les premiers à le faire d’ici à la fin de l’année avec la famille K-zéro électrifiée. Cette offensive produit nous permet effectivement de gagner des parts de marché en parallèle d’une efficacité commerciale. Cela fait un moment que nous occupons les premières places du marché, mais nous devons toujours prendre les devants des nouvelles tendances. Le groupe investit lourdement pour rester avant-gardiste de ces sujets flottes et transition. L’avenir du VU repose sur l’adaptation tout en allant au-delà de la niche pour aller chercher l’ensemble des segments ».

Un large choix de services

Le dirigeant se dit être au rendez-vous des normes notamment en termes de produits, mais aussi dans sa proposition servicielle par le biais de Free2move. Celle-ci propose à sa clientèle BtoB plusieurs formules et un large choix de services associés pour répondre à tous ses besoins dans le but de guider ses clients vers la transition énergétique, soit dans la sélection des véhicules les plus adaptés à leurs activités et les plus efficients en termes de consommation et de rejet de CO2. Il est également question de l’installation de bornes, de piloter l’autonomie de leur véhicule, etc.

« Nous constituons un écosystème d’offres produits et de services complet que nous allons encore faire évoluer, mûrir, grossir, au fur et à mesure des années », soutient Frédéric Chapuis.

Ces nouvelles stratégies agressives doivent également prendre toute leur ampleur au travers des réseaux, des hommes et des femmes. Sur la partie des VU, Renault détient depuis 2009 un réseau spécifique, Renault Pro +, aujourd’hui composé de 113 sites. Il en comptera trois supplémentaires d’ici à la fin de l’année. « Nous avons fait le choix de séparer et de valoriser l’activité avec un maillage spécifique car nous avons une promesse client adaptée aux pros et des vendeurs spécialisés VU, soit avec des horaires élargis ou des véhicules de remplacement et des essais. Ce réseau est amené à évoluer davantage dans les mois qui viennent », assure Thibault Macé.

La force des réseaux

Ce réseau ne fonctionne pas seul, il prend notamment appui sur le Centre national de Rungis (CNR), entièrement dédié à l’accompagnement des équipes Renault et Renault Pro +. Sept conseillers y travaillent 5 jours sur 7 et la thématique de l’écosystème utilitaire y est évidemment prédominante, et en particulier les véhicules transformés en partenariat avec des carrossiers. « 1 Master sur 3 est aujourd’hui un véhicule transformé et nous faisons de la transformation un pilier de notre stratégie, un levier de croissance pour grignoter des parts de marché, soutient le dirigeant. Il n’y a véritablement pas de zones non couvertes, mais nous allons continuer le développement de Renault Pro +, qui est complémentaire à la proposition de la marque Renault et de ses 3 600 points de vente qui vendent des VU, ainsi que de la cellule Paris Entreprise qui intervient auprès des grosses flottes. Nous accentuons simplement la promesse client avec un maillage différent. Tout cet écosystème va grandir pour proposer toujours plus de services et de solutions aux professionnels, et les fidéliser. Nous renforçons notre stratégie car nous sommes leader sur le VU depuis 10 ans, et que c’est difficile de le rester. Cela se travaille sans cesse : c’est être capable d’évoluer encore et de répondre aux besoins. Et c’est pour cela que nous élargissons notre offre, accélérons sur la proposition électrique, sur les services associés et l’accompagnement, c’est vital pour nous et nos clients ».

Le VU transformé, vecteur de croissance

Stellantis donne également la priorité à son réseau, ses équipes commerciales et leur montée en compétence, tant au niveau produit que technicité. Le groupe automobile, né de la fusion entre PSA et FCA, s’est structuré pour renforcer les équipes en interne et aussi dans le réseau, par le biais de la création d’une direction commerciale France, pilotée par Fayçal Hemia. Celui-ci a mis en place une équipe animation dédiée et des structures de call center pour accompagner le réseau dans la montée en compétence des vendeurs VU. « Nous ne disons pas que le réseau n’est pas compétent, au contraire, mais nous devons viser l’excellence et avoir une force commerciale performante tant sur le produit, la spécificité de l’utilitaire que sur la transformation », confirme le directeur VUL Stellantis France. Justement, le deuxième axe de travail est le véhicule transformé. Le constructeur a inauguré fin septembre à Nanterre, le Stellantis Professional Center, un centre national d’expertise dédié à sa gamme de véhicules utilitaires, et plus particulièrement ceux qui sont transformés par des carrossiers.

Un centre de formation XXL

Les véhicules transformés représentent un tiers des volumes de vente chez Stellantis. « C’est un marché très important sur lequel nous nous développons fortement, rappelle Fayçal Hemia. Ce centre constitue une vitrine nationale de notre savoir-faire utilitaire, avec une exposition large sur le business du transformé certes, mais il devient aussi un pôle technique qui va venir en soutien aux conseillers experts utilitaires et répondre à l’ensemble des demandes des réseaux de marque. Un centre de formation XXL pour former les équipes commerciales car nous cherchons à avoir une animation terrain très proche des concessionnaires au service de la satisfaction de nos clients ». Cette nouvelle base arrière vient compléter certes les forces de vente de près de 5 000 points de vente des 4 marques (Peugeot, Citroën, Opel et Fiat), mais aussi celles qui se sont constituées dans les 300 business centers.

« Présence terrain accrue, centre d’expertise, véhicule transformé, formation poussée et montée en compétences,... nous accélérons car nous voulons garder notre leadership en France, et en créant ce nouvel écosystème renforcé nous pouvons aller encore plus loin et atteindre nos ambitions. Cela ne va pas se faire en six mois, mais l’idée est de prendre notre place dans le marché des VU transformés pour que notre performance soit complète au niveau du groupe », conclut-il.

L’utilitaire < 5,1T en France (à fin septembre 2021)



Cumul : + 17,3 %, 331 934 unités (à + 60 % fin mai)

Groupe Renault : 96 045 VU immatriculés, pour une part de marché à 29 % dont Renault à plus de 95 000 unités, pour une part de marché à 28 %.

Groupe Stellantis : 146 200 VU immatriculés, pour une part de marché à 44 % dont Peugeot à 59 280 unités, pour une part de marché à 18 %.



***

L’hydrogène, une carte à jouer

Nos constructeurs automobiles français ont cette année successivement déclaré vouloir donner un petit coup d’accélérateur sur le VU à pile à combustible, et le chiffre 3 semble porter leurs grandes inspirations en la matière. Alors que l’hydrogène était pour lui encore anecdotique, Stellantis va franchir le cap de la production puisqu’il a présenté les 3 fourgons prêts à se convertir dès la fin de l’année : en plus de leur version électrique, les Opel Vivaro, Peugeot Expert et Citroën Jumpy mutent donc en hydrogène. Les réservoirs des véhicules seront fabriqués en France par Faurecia, l’ex-filiale de PSA, et les piles à combustible par Symbio, la coentreprise dans l’hydrogène de Michelin et Faurecia.

Tout comme son rival, Renault parie aussi sur l’hydrogène et triple la mise. Le groupe au losange a officiellement dévoilé en octobre dernier son tout premier modèle équipé d’une pile à combustible, le Master H2-Tech, conçu avec son partenaire Plug Power sous l’égide d’une coentreprise nommée Hyvia. Ce produit sortira des lignes de production de Batilly, en Meurthe-et-Moselle, en 2022, et proposera trois types de carrosserie et trois autonomies. Des services de financement et de maintenance adaptés seront mis en place par la même occasion. Bientôt privée de l’assemblage des Zoé et Nissan Micra, l’usine de Flins, dans les Yvelines, va poursuivre sa transformation en commençant à fabriquer des piles à combustible et des stations de recharge à hydrogène, avec un lancement commercial prévu pour fin 2021. C’est donc tout un écosystème que Renault et Plug Power comptent mettre en place en France dans le cadre d’Hyvia, allant de la production et de la distribution du carburant aux véhicules eux-mêmes.

Nissan fonde de grands espoirs en ses VUL

Nissan a franchi fin septembre une nouvelle étape dans sa stratégie en matière de véhicules utilitaires légers en dévoilant une gamme renouvelée, rebadgée, et qui plus est, complète. Celle-ci se concentre sur 3 modèles : le NV400 qui devient l’Interstar, le NV300 qui se renomme Primastar et le compact, soit le nouveau chef de file, qui s’appelle le Townstar, lequel est doté de motorisations 100 % électrique et essence. « Fort de cette nouvelle gamme de véhicules utilitaires légers, Nissan continuera à s’adresser activement aux professionnels, aujourd’hui et dans les années à venir. Particulièrement polyvalente, cette offre actualisée sera de nature à satisfaire tous les besoins. Du grand fourgon Interstar personnalisable au Primastar de taille moyenne polyvalent et pratique, en passant par le nouveau Townstar compact et innovant, nous sommes à l’écoute de nos clients et restons déterminés à répondre à leurs exigences », a-t-on déclaré.

Mais l’arrivée d’un nouveau produit et les nouvelles signatures sont seulement les premières informations du changement opéré. Le constructeur a entièrement revu la politique commerciale, créé une offre d’accessoires, poussé la transformation ou encore capitalisé sur la garantie 5 ans. D’après les propos de Guillaume Barbet, directeur des ventes de Nissan West Europe, si la marque automobile japonaise devrait atteindre un mix de vente de 30 % de véhicules utilitaires en 2021, l’objectif est « d’aller chercher la croissance », soit de tripler le volume de ventes VUL en 2023 et de prendre 3 % de part de marché, quand elle pesait 2 % en 2021.