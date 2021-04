En mai 2020, les immatriculations de véhicules industriels neufs de plus de 5 t ont atteint le petit niveau de 3 103 unités, soit une baisse de 48 % par rapport à mai 2019. Ce mois de mai 2020 figure bien sûr au fond du classement des cinquièmes mois des années 2000, mais il n’est pas dernier, au contraire de mars et d’avril, ce dernier se posant comme un mois tristement historique.

Comme depuis le début de la crise, la livraison des commandes a été plus favorable chez les porteurs (– 36,6 %), qui ont perdu 746 unités par rapport à mai 2019, que chez les tracteurs (– 57,6 %), en déficit de 857 VN. Cette dernière catégorie, au cumul des cinq premiers mois, est quasiment en baisse de moitié (– 48,8 %), quand celle des porteurs, toujours moins excessive dans ses variations, affiche une baisse de moins d’un tiers.

Daf créé l'événement

Pour ce qui concerne les marques, c’est dans les tracteurs qu’il faut chercher l’événement., en mars (pour 37 immatriculations), en avril (pour 31) et en mai (pour 101), s’empare de la première place au cumul, avec une part de marché supérieure à 20 %. C’est la seizième fois que la marque néerlandaise immatricule plus de tracteurs que Renault Trucks en un mois, mais c’est la première fois qu’elle est en tête au cumul de plusieurs mois. Sur « son » marché, la marque française est manifestement. Ses tracteurs (en chute de 70,5 %) ont même été devancés par ceux de Mercedes-Benz.En 2020, en France, le marché neuf du poids lourd (celui de l’utilitaire léger aussi d'ailleurs) a ceci de particulier, comparé à celui de la voiture, que les bilans mensuels se mesurent à deenregistrées l’an dernier à pareille époque, avec un record de ventes semestriel et un mois de juin 2019 qui a établi le record mensuel absolu (7 116 unités). Rappelons qu'à la bonne conjoncture commerciale s'est greffée une évolution technique et réglementaire du chronotachygraphe, le 15 juin, qui a provoqué bon nombre d’anticipations. Ces événements passés permettent de mettre en perspective les événements présents, bien plus dramatiques, et les pourcentages de chute des immatriculations. Le tout sur un marché où le nombre de nouvelles cartes grises annuelles n’est évidemment pas comparable avec celui des voitures : en 2018 et 2019, il s’est immatriculé en neuf 1 camion pour 8,5 utilitaires et 70 voitures.