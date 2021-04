Frais de remise en état en hausse

Les constructeurs écoulent leurs stocks

Comme les concessionnaires pour la reprise des ventes de VN , les professionnels de l’automobile d’occasion sont satisfaits de leur retour aux affaires : les 19 jours qui ont suivi le 11 mai 2020 ont abouti à une reprise solide et permanente des ventes. Les baisses d’immatriculations VO de 33,7 % en VP et de 29,5 % en VUL sont moins fortes que le – 35 % de jours au calendrier du 11 au 31 mai. Le dynamisme s’est installé dès le 11, puis a laissé place à une effervescence après les annonces gouvernementales, notamment la prime à la conversion rétablie pour la voiture d’occasion. C’est ce qu’il ressort deréalisée par L’argus Pro.Au bilan chiffré du panel Argus, avec – 18 %, le chiffre d’affaires des distributeurs de marques est soutenu, vu le – 35 % de jours calendaires. Les, malgré des frais de remise en état en forte hausse (changement des fluides et des batteries, mesures sanitaires sur les matériels). Les ratios d’activité sont encourageants.Dès les jours précédant la reprise, les infomédiaires Internet ont noté un gros retour des internautes puis un véritable boom, + 30 % en moyenne pour le panel de L’argus sur le mois complet, signifiant une euphorie en seconde quinzaine. Distributeurs de marques, marchands BtoC, sociétés de ventes aux enchères au grand public, tous constatent une. Juin s’annonce aussi hors norme.Chez les loueurs, la réalité est différente. Les retours de ceux opérant dans la longue durée ontdu 11 au 31 mai. Ces baisses vont se renforcer d’ici à la fin de juin, en raison des prolongations de contrats des clients : il y aura ensuite une chute des volumes disponibles à l’achat.En courte durée, il n’y a que très peu de restitutions, les. Chez les loueurs de proximité (Ada, Ucar , Rent a Car), la reprise a commencé dès le 4 mai, avec les pros et les VU. « Il y a eu un», affirme le panel. Les réservations de VU ont été équivalentes à celles de mai 2019.Les constructeurs écoulent leurs stocks de buy backs à leurs réseaux. « Nous devons réenclencher la demande des concessionnaires, lesquels privilégient d’abord leur trésorerie par les. C’était à nous de faire l’effort pour les aider à racheter », indique le représentant d’un importateur majeur. Les constructeurs savent qu’ilsdès la rentrée.Les marchands vendant aux professionnels confirment : la question du sourcing va se poser durement cet été. « Certainspour les marchands, réservant leurs retours à leurs réseaux. Les loueurs vont patienter jusqu’à la rentrée avec leurs flottes existantes, nous aurons des difficultés à nous approvisionner », s’inquiète un marchand BtoB.Après l’euphorie, les restrictions de stock ? Les professionnels du véhicule d'occasion ne boudent pas, pour l’instant, leur plaisir. « Nous vendons à des niveaux de, il n’y a pas eu de perte de marges en mai et si nous manquons de matériels ensuite, les prix se tiendront », assure le panel.Le bilan mensuel complet sur l’activité VO en France est à retrouver dansde L’argus Pro.