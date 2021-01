Avec sa Cote d’amour, le CNPA offre un baromètre annuel de la satisfaction des distributeurs automobiles envers les constructeurs. Un total de 29 critères sont notés dans six activités et, malgré une hausse de la satisfaction en la matière en 2020, l’activité vente de véhicules d’occasion reste la moins bien notée par les 399 responsables de concessions interrogés.

En effet, alors que l’activité financement ressort en première position avec une note moyenne de 6,68/10, l’activité vente de véhicule d'occasion arrive en dernier avec 4,12/10. Des écarts importants sont toutefois à noter en fonction des constructeurs. Alors que Seat, Dacia, Skoda, Renault et Volvo occupent les cinq premières places du classement avec des notes comprises entre 5,73/10 et 7,89/10, les cinq marques offrant le moins de satisfaction en matière de vente VO à leurs distributeurs obtiennent des notes inférieures à 2/10. Il s’agit de Suzuki, Hyundai, Mitsubishi, Alfa Romeo et Honda.



À lire. Ventes VN : les offres de financement plébiscitées

Seat plébiscité pour son label VO

Parmi les critères de satisfaction, la mise en avant du label VO apparaît comme le seul motif de satisfaction à dépasser les 50 %, soit 54 % exactement. Il progresse de 7 points par rapport à l’an dernier. Sur ce point, Seat se démarque particulièrement avec une note de 8,42/10, tandis que Mitsubishi et Jeep obtiennent un zéro pointé sur ce critère.

L’animation commerciale autour du label VO constructeur progresse quant à elle de 8 points pour atteindre désormais 45 % de satisfaction, et Seat reste là aussi le meilleur élève avec 8,42/10. Bon dernier, Mitsubishi n’obtient qu’une note de 0,48/10 de la part de ses revendeurs.



À lire. Cote d’amour des constructeurs : la liste des grands gagnants en 2020

Le prix d’achat des VO peine à convaincre

Moins bien notée, la qualité de l’offre, c’est-à-dire le mix en matière de modèles VO, satisfait seulement 41 % des concessionnaires, un chiffre stable par rapport à 2019. Seat se hisse une nouvelle fois en haut du classement avec 7,54/10, mais la marque du groupe VW est suivie de près par Dacia et Skoda, à égalité avec une note de 7,5/10. En queue de peloton, Alfa Romeo peine à convaincre ses revendeurs avec 1,33/10.

Enfin, le sujet qui fâche le plus reste, comme l’an dernier, le prix d’achat des VO chez le constructeur, avec seulement 37 % des distributeurs satisfaits. Ce chiffre est toutefois en hausse de 4 points par rapport à l’an dernier. Suzuki (1,57/10) et Hyundai (1,88/10) peinent à convaincre, contrairement à Seat (7,19/10) et Dacia (7,08/10).

Top 5 des marques offrant satisfaction (vente de VO)

Seat : 7,89 Dacia : 7,45 Skoda : 6,98 Renault : 6,78 Volvo : 5,73



Top 5 des marques offrant le moins de satisfaction (vente de VO)

Suzuki : 0,93 Hyundai : 1,62 Mitsubishi : 1,67 Alfa Romeo : 1,75 Honda : 1,94