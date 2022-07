« Le saviez-vous ? Le groupe Verbaere Auto lance ses boutiques de vente d'accessoires en ligne. Retrouvez tous les accessoires d'origine pour votre véhicule directement sur notre site dédié par marque. Commandez et faites-vous livrer directement chez vous ! Profitez aussi de nos promotions toute l'année sur une sélection d'accessoires. »

C’est par le biais d’un message LinkedIn, posté mi-août 2020, que l’opérateur nordiste a annoncé le lancement d’une nouvelle activité dédiée à la vente d’accessoires autos sur Internet pour les marques Seat, Skoda, Suzuki et Kia, ainsi que pour les villes de Lille et de Valenciennes. Six sites Web sont donc opérationnels actuellement.

« Nous sommes en pleine phase de tests. L’objectif est de développer et d’étendre ce projet à grande échelle d’ici à la fin de l’année 2020, c’est-à-dire à nos 15 sites en France », souligne Jean-Charles Verbaere, président du groupe éponyme, contacté par nos soins.

Selon le dirigeant, les sites ciblés par l'opération n’ont pas été sélectionnés par hasard, soit en fonction du lieu (grandes et petites villes) pour analyser le comportement des consommateurs et aussi en fonction du niveau du stock mort des accessoires par marque.«Chez nous, les stocks d’accessoires sont peu ou mal travaillés et au bout du compte, cela peut représenter des centaines de milliers d’euros de perte à terme. Car après six mois ou plus de douze mois de stockage, le produit est déprécié, voire vendu à perte pour nous. Avec ces boutiques, nous souhaitons donc réduire de 70 % notre niveau de stock mort d’accessoires », affirme le patron du groupe.

Verbaere se lancera aussi dans la vente de pièces détachées en ligne

Avec l’aide de la start-up d'e-vente d’accessoires autos, créée par Fabien d’Aumale, Spid Tech, qui opère en marque blanche, le groupe Verbaere s’engage à proposer un catalogue de produits d’origine garantis et quelques offres tout au long de l’année, les accessoires stockés six ou douze mois étant systématiquement remisés ou vendus au prix d’achat fournisseur. Notons que les accessoires automobiles vendus en ligne par le groupe Verbaere sont livrés à J+1 dans la concession la plus proche ou par Colissimo.



« La vente d’accessoires en ligne n’est qu’une première étape dans notre processus de digitalisation. Nous voulons tenter de réoccuper ce territoire de la vente en ligne d'accessoires laissé vierge par les marques automobiles et trusté par d’autres comme Oscaro. Nous allons apprendre en marchant et si le projet est un succès, nous étendrons la vente aux pièces détachées dès 2021. »

Les pièces d’occasion ou les véhicules ne sont pas concernés par ce projet pour l’instant, même si le groupe Verbaere est parvenu à vendre plus de 80 véhicules 100 % en ligne pendant le confinement.