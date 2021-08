L'argus : Vous avez lancé officiellement à la mi-avril 2021 la douzième marque du groupe Verbaere Automobiles, intitulée votrevoiturepaschere.fr, qui propose aux particuliers des voitures d'occasion à partir de 3 000 euros. Quel a été le point de départ de cette création ?

Jean-Charles Verbaere : Le constat est simple, et qui plus est pareil pour tout le monde : le sujet du véhicule d’occasion est incontournable pour nous, distributeurs automobiles. Mais au sein du groupe nous étions relativement loin d’un objectif à trois ans que nous nous étions fixé, à savoir vendre un véhicule neuf pour un véhicule d’occasion à particulier. Nous sommes effectivement aujourd’hui à 4 000 voitures vendues en neuf par an et nous commercialisons seulement 2 300 occasions. Nous ne sommes clairement pas bons. Et, en parallèle de ces chiffres, nous écoulons 1 500 véhicules à marchands chaque année pour de nombreuses raisons, par facilité souvent et par manque de place très régulièrement. Nous avons souhaité structurer notre offre et aller gérer ce ratio d’un pour un d’ici à trois ans. Je pense même le dépasser avant. Le but étant, au final, de récupérer toutes ces ventes à marchands que l’on faisait et d’en rebasculer 70 % dans le commerce traditionnel via cette nouvelle enseigne.

Quelle est donc la stratégie qui découle de votrevoiturepaschere.fr ?



Nous avons ouvert une première plate-forme à Lille, en plein centre commercial d’Englos-Les Géants. Deux autres suivront dans les prochains mois sur nos deux plaques dans l’Est, à Valenciennes-Maubeuge et Reims-Saint-Quentin. Nous voulons décorréler cette offre occasion de celle traditionnelle que nous conservons en concession en visant les véhicules de 5 ans et plus et de moins de 150 000 kilomètres, tous modèles et marques automobiles confondus, avec un prix d’appel situé à 3 000 euros. D’ailleurs, actuellement sur le parc, nous avons une douzaine de produits à ce prix-là. Il n’y a pas grand-chose de novateur, c’est juste que nous avons décidé de professionnaliser notre démarche en créant la douzième marque du groupe Verbaere Automobiles avec une équipe dédiée au concept et un objectif de 300 véhicules vendus à particuliers en 2021 (500 en 2022) sur cette première plate-forme lilloise. Une fois les trois plates-formes voiturepaschere.fr établies, nous tenterons d’aller chercher au moins les 1 500 ventes d’ici à fin 2023.

Le sourcing de ces véhicules d'occasion ne sera-t-il pas un problème ?



Acheter des véhicules devient de plus en plus compliqué car nous ne sommes pas les seuls à faire ce métier, et nous avons tous bien compris qu’il y avait une source de rentabilité derrière. Quand nous larguons 1 500 VO à marchands à l’année, c’est déjà pour nous un premier levier de sourcing. Mais c’est un environnement fini et contraint, avec parfois une escalade dans les prix pas forcément bonne. Donc ouvrir dans toutes les villes n’a pour nous pas de sens. Nous allons nous fournir à 50 % grâce au canal des véhicules que nous cédions à marchands et que nous allons par conséquent réinternaliser. Pour les 50 % restants, nous passerons par la création de postes d'acheteurs, lesquels s’appuieront sur des canaux que nous utilisons déjà, à savoir les plates-formes d’enchéristes notamment ou de constructeurs.

Avez-vous repensé l’activité dédiée au reconditionnement ?



L’idée est effectivement de faire vivre nos ateliers actuels à des taux préférentiels. Mais au niveau de la pièce automobile détachée nous nous autorisons très clairement la possibilité d’acheter de la pièce adaptable ou d’occasion si besoin.

Partez-vous à la conquête d'une autre clientèle ?

Nous sommes dans une stratégie où nous voulons nous mettre du côté du client qui cherche un véhicule de troisième ou quatrième main et qui ne trouve pas son bonheur dans le réseau traditionnel. Il y parvient plutôt dans un réseau de marchands, avec parfois une offre inadéquate... Nous souhaitons rassurer ce client avec une enseigne régionale adossée à un nom connu localement en lui proposant des véhicules révisés, contrôlés (90 points), garantis et finançables via nos solutions adaptées à cette typologie de clients et de prix. Nous donnons par exemple plus de champ aux primo-accédants ou aux acheteurs ne pouvant s’offrir d’occasions très récentes. En toute logique, plus les voitures sont vieillissantes, plus les travaux sont intéressants à réaliser à partir du moment où nous avons la bonne stratégie de taux horaire et des pièces détachées vendus aux clients. À nous d’être intelligents et agiles…

Quels sont les premiers retours ?



Nous sommes complètement en phase avec nos objectifs et notre ambition d’attaquer un autre segment, qui plus est porteur et où les marges sont bonnes. L'idée, c'est de se réapproprier cette activité. Les quinze premiers jours d'ouverture sont très encourageants car, malgré un contexte de crise, nous avons déjà réalisé 29 commandes. Nous validerons le concept d’ici à la fin de l’année car nous sommes encore en train de nous structurer. Nous nous appuyons sur un plan à 360 degrés visant notamment à ajuster le discours des vendeurs, puisque leur approche ne sera pas la même qu’en concession. Nous réfléchissons aussi au processus de remise en état du véhicule car c’est pour moi la clé de la réussite. Enfin, nous devons savoir quelles sont les garanties attendues ou pas par les clients, etc. Une fois qu’on aura trouvé toutes ces réponses, nous les dupliquerons aux deux autres plates-formes.