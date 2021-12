des personnes ayant visionnés des photos 360°, soit 29%, mais également le taux de conversion suite au visionnage d'une critique vidéo d'une voiture qui s'élève à 72% (contrairement à ceux qui n'auraient rien vu).

Le commerce automobile en ligne, encore marginal à l’heure actuelle, à vocation à se banaliser beaucoup plus rapidement que ne l’avaient prédit de nombreux acteurs industriels. C’est la conclusion explicite de l’étude menée par MotorK auprès d’un échantillon représentatif de 5 000 de ses clients européens.L’enquête fait ainsi émerger une tendance d’adhésion exponentielle à ce mode d’achat., si « lors du processus d’achat, ils peuvent trouver des photos et des vidéos ayant valeur de visite chez le concessionnaire », selon les termes employés par l’enquête.Toujours selon MotorK,. Mais les données les plus pertinentes sont le taux de conversion des recherches en leads>> Lire aussi MotorK pointe les lacunes des concessionnaires européens sur Internet « Jusqu'à il y a quelques années, tous les acteurs de l'industrie automobile estimaient que l'e-commerce ne pouvait pas devenir un canal de vente solide et pertinent pour le marché automobile. Quoi qu'il en soit, les habitudes des consommateurs ont rapidement évolué et nécessitent aujourd'hui un parcours client numérique basé sur des ressources visuelles, sur l'expérience en ligne et sur la faculté de susciter l'empathie des utilisateurs et les contenus. L'industrie automobile a emprunté les modèles d'achat à des domaines comme le tourisme, l'alimentation et la mode et doit maintenant réécrire ses propres règles : il s'agit d'identifier la bonne combinaison d'outils et de contenus pour guider les utilisateurs dans leur choix, même lorsqu'on parle de produits onéreux comme les voitures », confirme en ce sens Marco Marlia, CEO de MotorK La prolifération spectaculaire des sites e-commerce ces dernières années créés à l’initiative des constructeurs, vient corroborer les propos du dirigeant. L'un des groupes automobiles les plus avancés en la matière est PSA. L'entreprise tricolore a lancé son premier site e-commerce pour les véhicules neufs fin 2015 aux Pays-Bas, puis s'est attaqué au Brésil en octobre 2016, au Royaume-Uni en janvier 2017 et à l'Hexagone en juin 2018.