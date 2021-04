Deux jours après l’annonce de l'interruption de la coopération entre Daimler et BMW dans le développement de voitures autonomes, Mercedes-Benz annonce cette fois-ci son association avec le spécialiste des technologies d'informatique visuelle Nvidia. Les deux acteurs ont choisi d’unir leurs forces afin de « créer un système informatique embarqué et une infrastructure informatique basée sur l’intelligence artificielle révolutionnaire ». À partir de 2024, ce système sera déployé sur la nouvelle génération de véhicules Mercedes-Benz.



Nvidia Drive dans les futures Mercedes

La nouvelle architecture informatique reposera sur la plateforme Nvidia Drive. Elle sera « standard » dans la future génération de véhicules Mercedes-Benz et permettra « des fonctions de conduite autonome de pointe. L'une des principales caractéristiques sera la possibilité d'automatiser la conduite de trajets réguliers programmés. En outre, de nombreuses applications de sécurité et de confort seront disponibles à l'avenir. Les clients pourront acheter et ajouter des fonctionnalités, des applications logicielles et des services d'abonnement par le biais de mises à jour logicielles en ligne pendant toute la durée de vie du véhicule », détaille le constructeur allemand.

Des applications automobiles automatisées de niveau 2 et 3

La plateforme Nvidia Drive comprend une pile logicielle système complète conçue pour les applications d'IA de conduite automatisée. Nvidia et Mercedes-Benz développeront conjointement l'Intelligence artificielle et les applications automobiles automatisées qui comprennent les niveaux 2 et 3 de la norme SAE, ainsi que les fonctions de stationnement automatisé (jusqu'au niveau 4).

« Cette nouvelle plateforme deviendra un système efficace, centralisé et défini par un logiciel dans tous nos futurs véhicules Mercedes-Benz. L'architecture informatique IA de Nvidia nous aidera à rationaliser notre cheminement vers une conduite autonome », commente Ola Källenius, président du conseil d'administration de Daimler AG et directeur de Mercedes-Benz Cars.

Selon Jensen Huang, fondateur et CEO de Nvidia, « chaque future Mercedes-Benz équipée du système Nvidia Drive sera accompagnée d'une équipe d'ingénieurs experts en IA et en logiciels qui développeront, affineront et amélioreront continuellement la voiture tout au long de sa vie ».