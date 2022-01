Les centres de démolition agréés ont eu fort à faire en 2017, selon les données récemment divulguées par l'Ademe : 1 138 742 Véhicules hors d'usage (VHU) ont été pris en charge par les 1706 établissements officiellement immatriculés en France, soit une hausse de 8,9% par rapport à 2016. Plus de véhicules ont donc été démolis, sachant que leur poids intrinsèque a aussi grimpé d'une année sur l'autre : 10,6% d'augmentation de la masse globale traitée.Pour autant, et alors même qu'une loi impose désormais en France à tout réparateur de proposer une solution de réparation en pièces d'occasion à son client,: 81 494 tonnes d'éléments ont été ôtés des VHU en vue d'une réutilisation, contre 96 189 tonnes en 2016.; de 92 kilos en 2016, il est passé à 71,6 kilos en 2017 : "Cette baisse s'explique surtout par le fait que les centres VHU non démonteurs de pièces de réutilisation ont, en proportion, réceptionné plus de VHU que ceux qui démontent des pièces" indique l'Ademe sur le sujet., toujours d'après l'Ademe : "Les centres VHU ayant démonté des pièces en ont retiré en moyenne 136,3 kilos par VHU en 2017, soit environ 8 kilos de moins qu'en 2016" note encore l'agence. Sans doute l'évolution à la hausse de l'âge moyen des véhicules pris en charge a-t-il aussi joué un rôle : 18,5 ans par VHU en 2017, 18,2 ans en 2016,L'Ademe a donc relevé une mise sur le marché de pièces de réemploi en baisse en 2017 : "Au niveau national, ce sont environ 7,3 millions de pièces (hors pneus et batteries) qui auraient ainsi été extraites des VHU pour être revendues comme pièces de réutilisation en 2017" est-il précisé dans le rapport annuel., lorsque 8,5 millions d'éléments avaient été mis sur le marché.